«Babtou» : Origine et signification de ce mot

Votre ado rentre en pleurant car des garçons l'ont traité de « babtou fragile » à la récré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Découvrez sans plus attendre la signification et l'origine de ce mot d'argot.

« Zouz », « shlag » « crari », aujourd'hui, les jeunes regorgent de nouveaux mots. Qu'ils soient d'origine anglaise, espagnole ou arabe, ces nouveaux mots inondent internet et les réseaux sociaux. Vous êtes dépassés par ces expressions argotiques ? La rédaction fait le point pour vous ! Origine, définition, culture populaire, « babtou » n'aura plus de secret pour vous.

La signification du mot « babtou »

Le mot « babtou » est utilisé pour désigner un homme blanc européen. « Babtou » est le verlan de « toubab », initialement utilisé en l'Afrique de l'Ouest pour désigner les Occidentaux, plus particulièrement les Européens colonisateurs. En Afrique de l'Ouest, principalement en Guinée, au Mali, au Sénégal en Gambie et en Côte d'Ivoire, les personnes noires emploient « toubab » pour désigner les personnes à la peau blanche.

En France, le terme s'est démocratisé avec la variante en verlan : babtou. Aujourd'hui, ce sont principalement les jeunes personnes noires (majoritairement des adolescents et des jeunes adultes) pour désigner les blancs.

Finalement, on peut analyser ce mot verlan comme un antonyme du terme « black », utilisé fréquemment par les personnes blanches pour désigner les personnes à la peau noire.

Exemple d'utilisation du terme non injurieuse :

« Ma sœur s'est mariée avec un babtou » : signifie « avec un blanc »

« Il y a un nouveau dans ma classe, c'est un babtou » : signifie « c'est un blanc »

L'origine du mot « babtou »

On l'a dit, le mot « babtou » est le verlan de « toubab » utilisé en Afrique centrale et de l'Ouest pour qualifier les blancs européens. À l'origine, « toubab » qualifie les Européens qui vivaient en Afrique à l'époque coloniale. Plus largement, ce mot péjoratif peut aussi désigner des étrangers en général ou des Africains vivants comme les Occidentaux.

La langue évolue constamment. Pour preuve, le mot « toubab » est lui-même un dérivé du mot wolof « tubaab ». Vous êtes perdus ? On fait le point sur l'évolution du mot « babtou » :

« Tubaab » : mot wolof, utilisé fréquemment au Sénégal, Guinée et Mauritanie pour désigner les blancs européens.

« Toubab » : utilisé en Afrique de l'Ouest, toujours pour désigner les Occidentaux blancs.

« Babtou » : mot verlan de « toubab » repris en France.

Le mot « babtou » est-il un terme raciste ?

Utilisé en masse sur internet et sur les réseaux sociaux, le mot « babtou » est parfois qualifié de raciste par les blancs. Le débat sur le racisme de l'utilisation de ce terme est houleux. En effet, ceux qui utilisent le mot « babtou » assurent que c'est un synonyme de « blanc » et qu'il ne veut rien dire d'autre que « blanc ». À l'inverse, ceux qui sont désignés par ce terme le trouvent offensant, injurieux et dénonce un racisme anti-blanc.

Comme pour d'autres expressions, ce n'est pas le mot en lui-même qui pose un souci mais plutôt le contexte et l'intention qu'on lui donne. Le mot « babtou » peut vite prendre la forme d'une insulte ou d'une injure. Souvent, c'est quand on y associe un adjectif.

Exemples d'utilisation injurieuse du mot « babtou » :

« Eh toi t'es un sale babtou avec ta casquette dégueulasse »

« Espèce de babtou fragile, retourne pleurer dans les bras de ta daronne »

Dans ces deux exemples ci-dessous, « babtou » ne qualifie pas une personne à la peau blanche, mais bien une injure. Le terme est alors détourné. Par conséquent, il acquiert inévitablement une connotation péjorative dans ces emplois en fonction du contexte et des adjectifs qui le suivent. Toutefois, certaines personnes utilisent ce mot de façon neutre.

Les expressions détournées avec le mot « babtou »

Dans la langue française, le mot d'origine « wolof » a évolué. « Babtou » ne signifie plus seulement « blanc, européen » mais a été détourné pour se moquer d'autrui.

«Babtou fragile » est la variante la plus répandue. Elle vise à se moquer d'une personne timide, à l'allure un peu décalée, fluette. Dire « babtou fragile » revient à traiter la personne de victime. Dans ce contexte-là, la personne injuriée est qualifiée de sensible, pleureuse, susceptible, peureuse, ou faible physiquement et mentalement.

« Sale babtou » est aussi une façon de dénigrer une personne. Tout adjectif péjoratif à la suite de « babtou » revient à insulter ou se moquer d'autrui.

À l'inverse, une expression utilisée par les personnes blanches voit le jour : « babtou solide ». C'est une expression pour faire de la résistance face à ce qu'ils estiment être du racisme anti-blanc. Contrairement à « babtou fragile » qui désigne une victime, « babtou solide » rend compte d'une personne forte et solide.

En utilisant ces expressions détournées du mot « babtou », le sens est détourné est l'utilisateur fait le choix de la provocation et de la moquerie.

« Babtou » dans le rap

Comme d'autres mots d'argot utilisés par les jeunes, à l'instar de « OKLM », « moula » ou « miskine », « babtou » est largement cité dans le rap français.

Dans leur titre à succès Seine Saint-Denis Style, le groupe de légende NTM chante :

« C'est le nouveau, phénoménal, freestyle du visage pâle

Le babtou est de retour, achtung !

C'est parti, ça vient de Saint-Denis »

En 2004, c'est Kool Shen qui à son tour titre l'un de ses morceaux Le retour du babtou dans son album Dernier Round. Dans cette chanson, le terme de babtou est utilisé à son juste titre car il qualifie la couleur de peau du rappeur :

« Je veux voir tout le monde debout… pour le retour du Babtou

Paraît qu'j'ai pas la couleur qui faut pour avoir l'flow

L'épiderme qu'y faut pour flower j'ai vraiment pas d'pot

Mais j'suis con moi aussi, d'choisir MC

Un métier où faut d'la vibe, ouais.. j'aurais du faire psy

J'suis limite dyslexique

Quand il s'agit d'danse ou d'bouncer j'suis pas dans l'beat j't'explique

Quand il s'agit penser. C'est fini pour être franc

J'suis dans la merde honnêtement putain quelle idée d'être blanc »

Le rappeur Médine évoque plusieurs fois le mot wolof original « toubab » dans sa chanson Enfant du destin :

« Les toubabs n'ont-ils pas de divinité ?

N'ont-ils pas d'enfants ou d'épouses à aimer ?

Puisqu'ils violent tuent et souillent de leur sperme

La virginité de nos princesses africaines

Ces toubabs n'ont-ils pas de dignité ?

N'ont-ils pas de savoir-vivre à enseigner ? »