“Charo” : l'origine et la signification de ce mot

Les jeunes adorent employer des mots tendance comme “charo”. Mais connaissez-vous sa signification ?

“Ce mec c’est trop un charo”. Si une adolescente ou adolescent vit dans votre maison, peut-être l’avez-vous déjà entendu utiliser l’expression “charo”. Mais connaissez-vous sa signification ? Si vous faites partie de ces parents qui ne savent pas, pas de panique nous allons remédier à cela.

À voir aussi

Depuis quelques semaines, nous vous proposons un dico de la génération Z. À la rédaction de Démotivateur, on vous propose différents articles pour comprendre le langage des ados et leurs fameux termes d’argot. Ces derniers peuvent venir d’une autre langue comme l’arabe, l'anglais ou encore l’espagnol, être parfois entendus dans des chansons ou sur les réseaux sociaux ou encore être des expressions en verlan ou des abréviations.

Aujourd’hui nous allons tout vous expliquer sur l’expression “charo”. Son origine, sa définition, son utilisation, vous serez incollables sur ce terme d’argot après avoir lu notre article. Démarrons sans plus attendre nos explications de “charo”.

L’étymologie et la définition du mot “charo”

Dans le langage des jeunes, le terme “charo” désigne un homme, ou plus familièrement un mec, qui veut avoir plusieurs relations amoureuses en même temps. Ce dernier n’hésite pas à continuer de draguer d’autres femmes alors qu’il est en couple avec sa copine. On peut donc parler d’un coureur de jupons qui drague toutes les filles.

“Charo”, qui peut également écrire “charrot”, est l’abréviation du mot charognard. D’après la définition du Larousse, un charognard. Dans cette catégorie, on retrouve les vautours, les hyènes ou encore les chacals. Certains aspects du comportement des oiseaux et des mammifères dits charognards se retrouvent dans les différents sens du terme “charo”.

Un "charo" est un mec en couple qui ne peut s'empêcher de draguer - © GettyImages

Les autres significations du mot “charo”

Comme bon nombre de termes d’argot, “charo” a plusieurs significations. Si le tout premier sens que nous venons de vous indiquer, et qui est le plus utilisé par les jeunes, a été attesté en 2012, il est intéressant de découvrir ses autres sens.

Un “charo” peut être le nom donné à une personne ayant une forte ambition personnelle et qui n'hésitera pas à profiter du malheur des autres pour prendre le dessus.

Autre définition possible, dans le vocabulaire espagnol cette fois. Au Mexique, le “charro” est un cavalier, spécialiste du dressage et de la monte des chevaux, avec un costume traditionnel riche et coloré (large chapeau, pantalon ajusté, veston court et bottines, qui représente l'incarnation de la tradition rurale mexicaine.

Selon l’Académie royale espagnole, le mot “charro” existe dans le vocabulaire espagnol depuis 1627 et tire son étymologie du terme basque “txar” qui signifie “mauvais, défectueux, débile”.

“Charo”, un terme à la mode depuis 2014

Comme la plupart des termes d’argot ou expressions à la mode, on les retrouve dans la culture populaire. Si l’expression “biloute” a conquis les Français grâce au film “Bienvenue chez les Ch’tis”, que “OKLM” s’est diffusé en masse grâce à Booba ou encore que “moula” a été utilisée par bon nombre de rappeurs français et américains; “charo” voit également sa popularité augmenter grâce à un rappeur et un joueur de football français.

En 2015, l’artiste Niska utilise ce terme dans sa chanson “Freestyle PSG” que l’on retrouve dans son album “Charo Life”. Ce titre est associé au footballeur français Blaise Matuidi, qui évolue à ce moment-là sous le maillot du Paris Saint-Germain. La raison ? La chorégraphie de Blaise Matuidi à chacune de ses célébrations de but. Le chanteur Niska s’empare alors du mot d’argot et en fait une chanson dont voici un extrait :

“Danse comme un charo, petit, ninguisa loketo

Donne-moi l'tarot, j'vais pas t'hasba t'es vraiment paro

Paris-Saint-Germain, bando, Matuidi Charo”

Depuis, “charo” est devenu le nouveau surnom de Blaise Matuidi et a vu sa signification encore évoluer. On l’emploie alors pour parler d’une personne ambitieuse et déterminée, qui ne lâche rien pour atteindre son but, sans l’aide de personne.

Mais le rappeur ne s’est pas arrêté là. En 2014, il a lancé sa propre marque de vêtements baptisée “Charo”. Pour cela, il s’est associé avec un groupe d’amis de la banlieue parisienne. Sur leur e-shop, on trouve des pièces “street wear et sport wear” : des casquettes, des sweats ou encore des t-shirts, pour les hommes comme pour les femmes. Et quoi de mieux que Niska lui-même pour en faire la promotion sur ses réseaux sociaux.

“Charo”, un mot tendance chez les ados

Vous l’aurez compris, l’expression “charo” fait partie de cette longue liste de mots d’argot dont raffolent les ados. Comme de nombreux mots d’argot aujourd’hui à la mode dans les cours d’école, “charo” a plusieurs définitions, selon le sens de la phrase prononcée. Et la culture populaire s’est emparée du mot pour l’utiliser et le populariser. On pense notamment à Niska avec sa chanson dans leurs titres ou paroles de chansons, à l’instar de Booba ou encore Bilal Hassani.

Grâce à ce nouvel article, vous avez maintenant un terme en plus à ajouter dans votre dico spécial ado. On vous avait prévenu que vous seriez en mesure de décrypter le langage de votre ado. Et si vous faites partie de cette infime tranche de jeunes qui n’avaient pas encore utilisé l’expression “charo” car vous ne connaissiez pas encore sa signification, vous savez dorénavant tout.

Pour tous les curieux, sachez que la rédaction a publié d’autres articles sur le langage actuel qui fait un véritable carton dans les cours d’école. Découvrez sans plus attendre l’origine et la signification des termes d’argot “yolo”, “crari”, ou encore “cheh”. Et pour ceux qui voudraient approfondir encore plus leurs recherches, sachez qu’il existe un livre dédié aux termes d’argot et autres mots de verlan tendance : “Tout l’argot des banlieues, Le Dictionnaire de la zone en 2.600 définitions” rédigé par Abdelkarim Tengour.