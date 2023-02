50 questions à poser à quelqu'un pour mieux le connaître

On peut passer beaucoup de temps avec quelqu’un sans vraiment le connaitre, et on peut vraiment connaître quelqu’un sans pour pour autant avoir passé beaucoup de temps avec lui. Tout dépends de ce qu’on s’est dit. Pour apprendre à bien connaître quelqu’un, un collègue, un ami ou même un proche, voici cinquante questions à lui poser.

À voir aussi

«Ce qui n’est jamais exprimé ne peux exister, pour personne», a écrit Marie NDiaye dans son livre Trois femmes puissantes (2009). Parler, exprimer ses sentiments et ses opinions, raconter sa vie et ses envies, confier ses peurs, parler d’amour et de son crush, partager ses conseils, est la meilleure façon de se dévoiler, que ce soit à un collègue, à une connaissance, à un ami ou à un proche, un membre de sa famille. Et écouter les histoires des autres est la meilleure façon de les rencontrer, de les connaître.

Pour apprendre à connaitre quelqu’un, rien de mieux qu’une conversation profonde sur sa vie, ses envies / Crédit photo : IStock

On peut passer beaucoup de temps avec quelqu’un - même quelqu’un de sa famille - sans vraiment le connaître. Et inversement. Ouvrir une conversation est le meilleur moyen de faire vraiment connaissance, d’avoir une vraie relation. Pour vous aider à ouvrir ses conversations, on a fait une liste (non-exhaustive) de cinquante questions à poser à quelqu’un pour mieux le connaitre. Questions sur des sujets divers et variés : l’enfance, l’amour et le couple, la personnalité, l’argent, les loisirs, les envies, le travail, etc.

L’idée n’est pas de poser toutes les questions d’un coup. L’idée n’est pas non plus de poser les questions dans l’ordre. L’idée n’est pas non de donner l’impression à la personne qu’elle passe un entretien d’embauche, vous n’êtes pas recruteur (et si vous êtes recruteur, on a fait une liste de questions à poser pour un entretien d’embauche à retrouver ici). L’objectif est d’ouvrir une conversation. De poser une question, d’écouter la réponse de la personne, de se laisser surprendre, de rebondir. Et d’apprendre, petit-à-petit, à mieux se connaitre. À vous de jouer.

Questions à poser à quelqu’un pour mieux le connaitre : questions sur l’enfance et le passé

Question 1 : Quel était ton endroit préféré quand tu étais enfant ? Pourquoi ?

Question 2 : Quelle est la première chose que tu as acheté avec ton propre argent ?

Question 3 : Quel est ton plus vieux souvenir ?

Question 4 : Quel est ton souvenir d’enfance préféré ?

Question 5 : Quel est ton pire souvenir ?

Question 6 : Quels moments ou événements de ton enfance ont façonné qui tu es aujourd’hui ?

L’enfance façonne ce que l’on est, pour mieux connaître la personne en face de soi, il est important de savoir d’où elle vient / Crédit photo : Istock

Question 7 : Tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais enfant ?

Question 8 : Qu’est-ce qui a changé ta vie ? Ou qui ?

Question 9 : Parle-moi d’une journée que tu n’oublieras jamais.

Question 10 : Si tu pouvais remonter le temps, quels conseils donnerais-tu à ton toi, plus jeune ?

Questions à poser à quelqu’un pour mieux le connaitre : questions sur la personnalité

Des questions sur la personnalité :

Question 11 : À quoi ou à qui penses-tu le plus ?

Question 12 : Qu’est ce qui te rend heureux/heureuse ?

Question 13 : Qu’est ce qui est le plus important pour toi dans la vie ?

Question 14 : Si tu pouvais utiliser une machine à remonter le temps, à quelle époque irais-tu ? Pourquoi ?

Question 15 : Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu ?

Question 16 : Nommetrois de tes qualités/défauts.

Question 17 : Si tu pouvais changer une chose chez toi ce serait quoi ? (Un trait de personnalité, pas une caractéristique physique)

La personnalité de quelqu’un se découvre par des questions sur ses choix, ses aspirations, ses interrogations sur le monde et la vie / Crédit photo : Istock

Question 18 : Si tu pouvais avoir n’importe quel travail, lequel choisirais-tu ?

Question 19 : Pour quelle raison as-tu pleuré la dernière fois ?

Question 20 : Qu'est-ce qui te différencie des autres, selon toi ?

Questions à poser à quelqu’un pour mieux le connaitre : questions sur les goûts et les hobbies

Question 21 : Quel style de musique écoutes-tu ?

Question 22 : Quel est ton film préféré ? Pourquoi ?

Question 23 : Quelle est ta citation préférée ?

Question 24 : À quel point ta vie se compliquerait si on t'enlevait ton téléphone portable ? Est-ce que tu es accro ?

Les voyages qu’elle a fait ou qu’elle veut faire, le(s) sport(s) qu’elle pratique, les livres et les films qu’elle aime. / Crédit photo : Istock

Question 25 : Nomme-moi trois personnages de film ou série qui te ressemblent ou à qui tu aimerais ressembler.

Question 26 : As-tu une phobie ?

Question 27 : Quel est ton livre préféré ?

Question 28 : Quelle est ta passion ?

Question 29 : Que fais-tu de ton temps libre ?

Question 30 : Est-ce que tu pratiques un sport ?

Questions à poser à quelqu’un pour mieux le connaitre : questions sur la famille et l’amitié

Question 31 : De qui es-tu le/la plus proche dans ta famille ?

Question 32 : À qui fais-tu confiance ?

Question 33 : Qui est-ce que tu admires ?

Question 34 : Quelles sont les qualités que tu recherches chez un ami ?

Question 35 : S’il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi ? Et surtout, avec qui ?

La famille, les proches, les amis, l’entourage sont des sujets importants à aborder pour apprendre à connaître quelqu’un / Crédit photo : Istock

Questions à poser à quelqu’un pour mieux le connaitre : questions sur l’amour

Question 36 : As-tu déjà été amoureux/amoureuse ?Combien de fois ?

Question 37 : Est-ce que tu crois au coup de foudre ?

Question 38 : Raconte-moi la pire rendez-vous amoureux que tu as vécu.

Question 39 : Quelles sont les qualités que tu recherches chez un partenaire ?

Question 40 : Est-ce que tu crois aux âmes sœurs ?

L’amour, un sujet passionnant à aborder avec un membre de sa famille, un proche, un ami pour mieux faire connaissanc. Crédit photo : Istock

Questions à poser à quelqu’un pour mieux le connaitre : questions sur la vie et l’avenir

Question 41 : Quels sont tes principaux objectifs ? Comment comptes-tu les atteindre ?

Question 42 : Quelle est la chose la plus folle que tu n’aies jamais faite ? Est-ce que tu recommencerais ?

Question 43 : Est-ce qu’il y a quelque chose que tu rêves de faire depuis longtemps ? Si oui, pourquoi ne l’as tu pas encore fait ?

Question 44 : Quelles sont cinq choses importantes sur ta liste de choses à faire avant de m*urir ?

Question 45 : Comment tu te vois dans dix ans ?

Question 46 : Quels sont les trois destinations où tu rêves de voyager, et pourquoi ?

Question 47 : Veux-tu des enfants ? Si oui, combien ?

Question 48 : Si un génie t’accordait trois voeux immédiatement, que souhaiterais-tu ?

Une personne est continuellement en construction, connaître ses aspirations, ses désirs pour l’avenir est nécessaire pour la comprendre / Crédit photo : Istock

Question 49 : Sur quoi tu sais que tu dois t'améliorer dans la vie ? Un défaut, une mauvaise habitude, une aptitude à apprendre ou développer.

Question 50 : Crois-tu en la vie après la m*rt, la vie sur une autre planète ou le destin ?

Apprendre à se connaître soi

Vous pouvez également vous poser ses questions à vous-même, dans votre tête, à voix haute ou à l’écrit, pour apprendre à vous connaître vous-même. Cela peut en effet être un bilan interessant à faire : la connaissance de soi permet de prendre conscience de ses besoins, sa valeur, ses aptitudes particulières, ses limites, ses inspirations, ses envies et ses désirs, son bonheur… Que ce soit avant de passer un entretien d’embauche pour être préparé ou simplement pour se sentir bien dans sa vie, son quotidien.