Top 100 des meilleures questions existentielles

Qui ne s’est jamais posé, au moins une fois, une question existentielle ? Voici 100 questions existentielles auxquelles il est difficile de répondre.

Questions existentielles sans réponse qui font réfléchir sur le sens de la vie

Une femme qui réfléchit sur une question existentielle concernant la vie

À un moment de la vie, il peut arriver à n’importe qui de se poser une question existentielle sur le sens de la vie, le bonheur, le fait d’être ou non une bonne personne… La réponse à ce genre de question existentielle peut changer la perception des choses. Elle révèle la vraie nature, la personnalité ou ce que l’avenir pourrait être. Voici 20 questions existentielles de philosophie en rapport avec le sens de la vie, la moralité et le bonheur.

1.

Si vous pouviez faire un discours de 30 secondes à la Terre entière, que diriez-vous ?

2.

Si vous deviez perdre la vie à minuit, que feriez-vous à 23h45 ?

3.

Si vous étiez immensément riche, mais que vous êtes quand même obligé de travailler, quel job choisiriez-vous ?

4.

Quand vous aurez 90 ans, quelle est la chose qui aura le plus d’importance à vos yeux ?

5.

Quel est votre plus grand regret dans la vie à ce jour ?

6.

Quels changements se produiraient dans votre vie si vous découvriez avec 100% de certitude qu’il n’y a pas de Dieu ?

7.

Si vous deviez tout perdre demain, vers qui vous tourneriez-vous pour chercher du réconfort ?

8.

Avez-vous peur de la m*rt ?

9.

Qu’est-ce que vous changeriez si vous saviez que vous n’allez jamais perdre la vie ?

10.

Si vous étiez aux portes du Paradis et que l’on vous demandait : pourquoi devrait-on vous laisser entrer ? Quelle serait votre réponse ?

11.

Le pays dans lequel vous vivez est-il celui qui vous convient le mieux ?

12.

Que diraient vos proches à propos de vous lors de votre obsèque?

13.

Quelle est la petite chose que vous pourriez faire pour rendre la journée de quelqu’un meilleure ?

14.

Êtes-vous l’ami que vous aimeriez avoir comme ami ?

Y a-t-il une chose que vous souhaitez plus que tout faire au moins une fois avant de perdre la vie ?

Quand avez-vous aidé une personne pour la dernière fois ?

17.

Si on vous demande une chose que vous aimeriez changer dans ce monde, quelle serait votre réponse ?

Quelle est la chose que vous faites, mais que personne d’autre dans votre entourage ne fait ?

Si vous devez donner un seul conseil à votre enfant, que lui diriez-vous ?

Que préférez-vous : perdre tous vos anciens souvenirs ou bien les garder, mais ne plus être capable d’en créer de nouveaux ?

D'autres questions existentielles

Lors d'un obsèque

Selon divers critiques, la grande majorité des questions existentielles que l’on se pose concernent la m*rt. Ce type de question existentielle survient surtout lors des moments difficiles comme la perte d’un être cher ou la maladie. Voici quelques questions existentielles sur la m*rt dont la réponse pourrait changer la vie.

1.

Si vous deviez perdre la vie demain, que feriez-vous aujourd’hui ?

2.

Si vous connaissiez la date et l’heure exacte de votre m*rt, cela affecterait-il votre façon de vivre ?

3.

Est-il possible de ne pas avoir peur de la m*rt ?

Selon vous, que dira-t-on sur vous à votre inhumation ?

5.

D’une manière générale, avez-vous passé votre vie avec les bonnes personnes ?

6.

Est-ce qu’après la m*rt, vous aurez laissé quelque chose pour l’humanité, aussi infime soit-elle ?

Si vous pouviez choisir la façon dont vous mourrez, quelle serait-elle ?

Auriez-vous aimé être immortel ?

Selon vous, les gens ont-ils plus de regrets avant de perdre la vie, ou sont-ils en paix ?

Serez-vous le genre de personne à préparer un message à lire à vos proches au moment de votre obsèque ? Êtes-vous tenté de le faire ?

Questions existentielles sans réponse sur l’amour

Un couple faisant un cœur avec leurs mains

Il n’est pas possible de parler de la vie, ni même de la m*rt, sans évoquer l’amour aussi bien dans la littérature que dans la réalité. Pour beaucoup, l’amour est indescriptible et difficile à expliquer. Voici cependant quelques questions existentielles issues des citations à se poser pour mieux comprendre l’amour.

1.

Quelle est la chose la plus stupide ou insensée que vous seriez prêt à faire par amour ?

2.

Que pensez-vous des personnes qui font des actes illégaux par amour ?

3.

Est-ce que l’amour entre un homme et une femme peut durer éternellement ?

4.

Être en couple avec une personne qu’on aime ou bien sortir avec une personne qui nous aime : qu’est-ce qui est mieux selon vous ?

5.

Est-ce que les âmes sœurs existent ?

6.

Qu’est-ce qui est le plus facile entre «aimer» ou «être aimé» ?

Quelle serait votre définition de l’amour ?

Est-il possible d’aimer plusieurs personnes à la fois ?

Est-ce que le coup de foudre existe ?

Tomber fou amoureux peut-il transformer une personne ?

Questions existentielles sur la société

Le symbole de l'esprit d'équipe

Dans la littérature comme dans la vraie vie, la société est dépeinte d’une infinité de manières. Parmi les questions existentielles de la liste suivante, vous en avez sûrement déjà posé une concernant la société.

1.

Te considères-tu comme une personne introvertie ou extravertie en société ?

Qu’est-ce qui te met le plus mal à l’aise lorsque tu es devant un public ?

Quelles sont les 3 choses que la société n’acceptera jamais ?

4.

Comment vois-tu le monde dans 1 000 ans ?

Donne 3 qualités indispensables pour être bien vu par la société ?

6.

Selon toi, quelle a été la plus grande invention de l’homme ?

Quelle est la meilleure époque de la vie ?

Pendant une heure, tu disposes de tout l’argent du monde. Que ferais-tu avec ?

9.

Que se passerait-il si on supprimait tous les réseaux sociaux qui existent ?

Qu’est-ce qui manque à la société dans laquelle tu vis actuellement ?

Questions existentielles drôles sur les petits tracas de la vie

Une petite fille pensive

Pour finir, place aux questions existentielles qui font rire. Elles parlent notamment des petits tracas et des curiosités de la vie. Il n’est pas toujours évident de trouver une réponse sensée à ce genre de question existentielle drôle.

Lorsqu’on se cogne, pourquoi crier «Aïe», même sans avoir mal ?

Pourquoi dit-on «c’est le meilleur sandwich que j’aie JAMAIS mangé» alors qu’on vient de le manger ?

Pourquoi quand on ouvre une boite de médicament, on tombe toujours du côté de la notice ?

Pourquoi faire des faux tiroirs sous les éviers ?

Comment savoir qui viendra à notre obsèque ?

Pourquoi au collège, c’était la honte de porter son sac sur ses deux épaules ?

Est-ce que quelqu’un a déjà dit : « On s’en fout, c’est qu’un jeu », après avoir gagné ?

Pourquoi les gens qui disent ne pas avoir le choix sont toujours ceux qui ont le choix ?

Est-ce que les profs d’allemand signent leurs mails «Cordi-allemand» ?

Pourquoi on sait aller sur la lune, mais pas faire des parapluies qui ne se retournent pas ?

Pourquoi notre lit est plus confortable le matin quand on doit en sortir, par rapport au soir quand on se couche ?

Pourquoi appelle-t-on un bon cuisinier un cordon bleu alors qu’un cordon bleu, c’est pas très bon ?

Pour quelle raison les chats semblent toujours attirés par la seule personne de la pièce qui ne les aime pas ?

Est-ce qu’on calcule la longueur des littoraux à marée basse ?

15.

Pourquoi arrive-t-on à ne pas verser une larme pendant les moments tristes, alors que c’est le cas lorsque notre sac poubelle se déchire ?

16.

Pourquoi c’est quand on est déjà énervé que nos vêtements se coincent dans les poignées de porte ?

17.

Pourquoi le type insecte est fort contre le type psy sur Pokémon ?

18.

Pourquoi certaines personnes se sentent obligées de faire écouter leur musique aux autres passagers dans les transports en commun ?

19.

Pourquoi la Bretagne est la seule région que tout le monde peut placer sur une carte ?

20.

Pourquoi y a encore des gens qui parlent en francs pour prouver que tout est trop cher ?

Pourquoi quand on est enfant, on se fait bolosser si on est intelligent ?

22.

Pourquoi sur le clavier, les lettres J, K, L, M sont côte à côte, alors que le reste est disposé n’importe comment ?

Pourquoi sur les claviers d’ordinateur, il y a deux fois les chiffres ?

Pourquoi on a des poils sur certaines zones du corps et pas d’autres ?

Pourquoi on n’arrive pas à arrêter de se ronger les ongles, même si ça fait vraiment mal ?

26.

Pourquoi les cravates ? Quel intérêt ?

Est-ce que la clim pollue vraiment plus que le chauffage ?

Pourquoi on met des fleurs sur les tombes alors qu'elles meurent plus vite que les humains ?

Pourquoi il y a des petits paniers dans les bocaux de cornichons et pas dans les bocaux d’olives ?

Pourquoi Mickey est ami avec Dingo, mais promène Pluto avec une laisse ?

Pourquoi on doit faire la gueule sur les photos de passeport ?

Est-ce que les démarcheurs téléphoniques n’ont vraiment pas le droit de raccrocher ?

Est-ce que les psy vont voir des psy ?

OK l’univers est en expansion. Mais dans quoi ? En expansion dans quoi ?

Pourquoi s’interroger encore sur qui est arrivé en premier entre l’œuf ou la poule alors qu’au fond, ça n’a aucune importance ?

Pourquoi certaines personnes sont dégoûtées à l’idée de boire dans la même bouteille que les autres, alors que coucher sans capote ne les gêne pas ?

Pourquoi les étudiants en droit sont fanatiques des surligneurs ?

À partir de quelle heure on passe de «encore dans son lit» à «déjà dans son lit» ?

Comment peut-on ne pas aimer les chiens ?

Qui boit de la bière sans alcool ?

Pourquoi personne ne va jamais sur la deuxième page de résultats Google ?

Pourquoi les pieds ont la même odeur que le parmesan ?

Pourquoi à l’école primaire, on nous fait coller des feuilles sur des pages de cahier ?

Qui a inventé les cahiers de vacances ? Est-ce que cette personne a compris le concept des vacances ?

Pourquoi les papillons de nuit ne sortent pas le jour s’ils sont attirés par la lumière ?

Pourquoi y a-t-il un creux sous les bouteilles de vin ?

Pourquoi tu arrives à faire certaines choses quand tu es seul, alors que tu bloques complètement dès qu’il s’agit de les refaire devant des gens ?

Pourquoi tu essayes en vain de faire quelque chose pendant un quart d’heure, mais tout fonctionne normalementdès que tu demandes un coup de main ?

Pourquoi est-ce qu’on baisse le volume de la musique quand on cherche une place pour se garer ?