Deux anglaises ont découvert une terrible vérité sur leurs origines.

C'est une bourde aux conséquences tragiques !

Après un banal test ADN, deux familles britanniques ont découvert que leurs enfants avaient été échangés à la naissance, plus d'un demi-siècle après les faits. Abasourdies par cette soudaine révélation, elles exigent désormais réparation.

Crédit photo : iStock

Échangées à la naissance à cause d'une « erreur épouvantable »

Pour bien comprendre cette histoire dramatique, relayée par la BBC, il faut remonter 55 ans en arrière, lorsque deux femmes, qui ne se connaissent pas, accouchent de leur fille, un dimanche de l'année 1967. Les accouchements ont lieu au sein d'un hôpital des West Midlands.

Peu de temps après avoir leur avoir donné la vie, les deux jeunes mamans confient leur bébé aux sages-femmes qui les conduisent à la nurserie. Ce n'est que le lendemain que les nourrissons retrouvent les bras de leurs mères. Hélas, entre-temps, les nouveaux-nés ont été échangés par erreur avant d'être rendus aux parents. À l'époque, les deux mères de famille ne s'aperçoivent de rien et ce terrible secret restera inavoué pendant 55 ans.

C'est à l'occasion du Noël 2021 que la vérité va enfin éclater au grand jour, lorsque le fils d'une de ces femmes va effectuer un simple test ADN. Les résultats de celui-ci apprennent ainsi à cet homme qu'il n'a pas de lien de parenté avec sa sœur que l'on nommera Claire. Pire encore, les résultats lui indiquent que sa véritable sœur porte un autre nom, mais qu'elle est née le même jour et la même année que Claire.

Stupéfait, il décide alors de contacter cette autre femme, qui serait sa sœur biologique. Une fois prévenue, celle-ci lui répond qu'elle n'est pas étonnée de cette révélation et lui avoue avoir découvert également des résultats similaires, après avoir effectué un test ADN, deux ans plus tôt. Elle lui précise par ailleurs que sa mère est décédée et qu'elle s'était toujours sentie étrangère au sein de sa propre famille, car elle ne ressemblait à personne. Ignorant tout l'un de l'autre, frère et sœur se rapprochent alors et commencent à croire à la thèse d'un échange de bébés, dont auraient été victimes leurs mamans respectives, 55 ans plus tôt.

Crédit photo : iStock

Cette théorie sera finalement attestée deux ans plus tard, lorsque les autorités sanitaires du pays reconnaîtront qu'il y a bien eu une « erreur épouvantable » et que celle-ci mérite réparation.

L'hôpital fautif devrait donc verser une compensation financière au deux familles dans les semaines qui viennent. Mais on ignore encore le montant de ce dédommagement qui, de toute façon, n'effacera jamais un tel préjudice moral.