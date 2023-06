Cette maman découvre 5 ans après qu'elle élève l'enfant d'une autre, car son bébé a été échangé à la naissance

Une mère de famille raconte que son mari la croyait infidèle car le test de paternité de leur fille est revenu négatif. Le couple a finalement découvert une surprise de taille.

Crédit : SementesovalLesia/ iStock

Sur Reddit, la mère de famille raconte qu’elle n’a jamais trompé son mari. Mais après un test de paternité qui s’est révélé négatif, son époux a voulu demander le divorce. Bien décidée à prouver sa sincérité, la femme s’est alors lancée dans des investigations.

La mère de famille a alors effectué à son tour des correspondances ADN de leur fille avant de constater que cette dernière avait été « échangée à la naissance ». La maman s’est mise à la recherche de sa fille biologique. Après l’avoir retrouvée en famille d’accueil, la femme de 29 ans entamé une procédure d’adoption pour la récupérer.

Une famille élargie réunie et heureuse

Crédit : Svetlana Ivanova/ iStock

La femme a poursuivi l’hôpital qu’elle tient pour responsable. Elle compte déménager dans une grande maison avec sa famille élargie.

« Nous avons expliqué à notre fille que sa sœur va venir vivre avec nous et que nous l'aimons toujours beaucoup. Elle semble extatique à l'idée. En espérant que cela fonctionne dans la réalité », a fait savoir la maman.

D’après le couple, leur fille biologique aurait été retirée à sa famille car cette dernière faisait l’objet d’une enquête.

La vérité rétablie, la mère de famille raconte que sa relation avec son époux est au beau fixe et plus forte que jamais. Désormais, la maman précise : « je me concentre sur mes filles et j'espère planifier une belle vie ».

De nombreux internautes ont été touchés par cette histoire et saluent le geste du couple.