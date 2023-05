Née en prison, elle décroche son entrée à Harvard et fait la fierté de ses proches

En voilà une, de belle success story. Aurora Sky Castner fait actuellement la une des journaux américains, se présentant comme un bel exemple de réussite : malgré un parcours de vie difficile, cette jeune femme est en train de réaliser ses promesses et ses rêves, rentrant même à Harvard.

Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Pour Aurora Sky Castner, son parcours fut résolument difficile : née en prison et élevée par son père seul atteint de bipolarité, cette jeune femme de dix-huit a grandi dans la pauvreté. Néanmoins, sa détermination à toute épreuve lui dresse un chemin pour le moment pavé d'or.

That’s what 18-year-old Aurora Sky Castner wrote in her application essay to Harvard which found it worthy enough to accept the Texas native.



Un parcours exemplaire

Aurora Sky Castner est une Texane de 18 ans et fait parler d'elle grandement cette semaine : on peut la voir sur de nombreux clichés, accompagnée de son père et son mentor, rayonnante de fierté après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires avec brio. Elle a effectivement écopé d'une mention "summa cum laude" (soit l'équivalent de la mention "très bien" pour le bac) et mieux encore, elle vient d'obtenir une bourse pour aller à la prestigieuse Harvard Law School.

Née dans un pénitencier alors que sa mère purgeait une peine et élevé par un père bipolaire, cette "lectrice assidue" s'est rapidement réfugié dans la lecture et les études. Pour ainsi dire, elle se promettait déjà, à l'école primaire, de tout faire pour aller à Harvard malgré son cadre de vie.

Une mentor remerciée

Celle qui a également été médaillée de l'Académie des professions de la santé et des sciences de Conroe high School a ainsi vécu une cérémonie de fin d'année des plus joviales, entourée de son père et de sa mentor, Mona Hamby. Cette dernière est d'ailleurs revenue sur leur rencontre : "on m'avait donné quelques infos à son sujet. Son héros était Rosa Parks, sa nourriture préférée était les tacos de Dairy Queen et elle adorait lire. Je pensais que cela ressemblait à une petite fille brillante."

Et elle ne s'est pas trompée. Hamby a véritablement fait cas de figure quasi-maternelle, s'impliquant aussi dans sa réussite scolaire et sociétale. "Cette fille a mis tout le travail acharné et le dévouement qu'il a fallu", rajoute-t-elle.

Un bel exemple de réussite, bien que son parcours ne soit pas encore terminé : il lui reste tout de même quelques années à Harvard à boucler.