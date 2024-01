Cet homme de 100 ans habite toujours dans la maison où il est né et mène une vie heureuse

Imaginez passer toute votre vie dans la même maison. C’est ce qu’a fait Maurice Perraud, un homme âgé de 100 ans, qui n’a jamais changé de lieu de vie.

Maurice Perraud a fêté ses 100 ans le 20 janvier dernier. Cet homme vit au lieu-dit Lavau, à Pont-Saint-Martin… depuis sa naissance ! En effet, le centenaire n’a jamais quitté sa maison natale. Maurice est né dans la ferme de ses parents à Pont-Saint-Martin et a vécu toute sa vie au même endroit.

Plus jeune, il a obtenu son certificat d’études qui lui a permis de travailler avec sa famille avant de reprendre la ferme en devenant agriculteur comme ses parents et ses grands-parents.

“À l’époque, il y avait trois fermes et une maison à Lavau : à ne pas confondre avec le village du Champsiome tout proche ! Au début, on avait des vaches et après, on s’est consacré au maraîchage : choux, choux-fleurs, poireaux, pommes de terre et, comme tout bon Martipontain de l’époque, un peu de vigne”, a-t-il expliqué à Ouest-France.

Il passe sa vie dans sa maison d’enfance

À l’âge de 22 ans, Maurice a rencontré Anne, avec qui il s’est marié en 1949. Le couple a eu trois filles, onze petits-enfants et treize arrière-petits-enfants. Une grande famille avec laquelle Maurice a beaucoup de souvenirs, notamment de mémorables départs en vacances.

Crédit photo : iStock

À l’âge de la retraite, Maurice n’a pas cessé de cultiver des légumes en plantant de nombreuses variétés dans son jardin. Il a également pris l’habitude de faire les vendanges en famille. En 2022, le centenaire s’est cassé le col du fémur et a vécu un mois d’hospitalisation difficile pendant lequel sa famille ne pouvait pas lui rendre visite à cause de la pandémie de Covid-19.

Finalement, Maurice a pu rentrer chez lui et depuis, il mène une vie heureuse. Son logement est adapté, il se fait livrer ses repas et deux de ses arrière-petites-filles viennent l’aider à se coucher. Une vie paisible, sans jamais quitter sa terre natale.