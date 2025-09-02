Il efface ses tatouages qui recouvrent 90 % de son corps : l'incroyable transformation de l'homme le plus tatoué du Brésil

Leandro de Souza, aka l’homme le plus tatoué du Brésil, a pris une décision radicale : celle de retirer tous ses tatouages au laser. Un processus douloureux.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Leandro de Souza était considéré comme l’homme le plus tatoué du Brésil.

Pendant de nombreuses années, 90 % de sa peau était couverte d’encre. Récemment, ce photographe de 36 ans a décidé d’arborer un look plus naturel. Il a donc fait le choix de retirer tous ses tatouages au laser.

Crédit Photo : Leandro de Souza

Son obsession pour les tattoos a commencé vers l’âge de 25 ans. À l’époque, il venait de divorcer et était toxicomane. Ce n’est pas tout. Celui qui travaille comme photographe a passé plusieurs mois dans la rue.

Il s’était mis en tête de recouvrir son corps de dessins. Dix ans plus tard, le Brésilien regrette tout.

« Cela ne me convient plus. C’était un monde d’excès dans lequel je ne me reconnaissais plus. Je me sentais comme un animal de foire », explique-t-il au média brésilien O Globo.

Crédit Photo : Leandro de Souza

« C’est le prix de mes erreurs passées »

Selon ses dires, c’est sa récente conversion au christianisme qui lui a ouvert les yeux. Une nouvelle vie qui lui a permis d’arrêter la drogue et de tirer un trait définitif sur son passé marqué par les excès.

Comme il le précise, le trentenaire s’est vu offrir les séances de détatouage par un studio de São Paulo. Une procédure qu’il décrit comme extrêmement douloureuse.

« Malgré l’anesthésie, la douleur est insoutenable (…) C’est le prix de mes erreurs passées », raconte le principal concerné.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hell Tattoo - Giancarlo Pincelli - Tattoo Removal (@helltatto)

Pour le moment, Leandro de Souza a déjà effacé une grosse partie des tatouages indésirables de son visage. Il retrouvera son apparence d’antan d'ici à quelques années.

Crédit Photo : Leandro de Souza