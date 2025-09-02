Il efface ses tatouages qui recouvrent 90 % de son corps : l'incroyable transformation de l'homme le plus tatoué du Brésil

Par ·

Leandro de Souza

Leandro de Souza, aka l’homme le plus tatoué du Brésil, a pris une décision radicale : celle de retirer tous ses tatouages au laser. Un processus douloureux.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Leandro de Souza était considéré comme l’homme le plus tatoué du Brésil.

Pendant de nombreuses années, 90 % de sa peau était couverte d’encre. Récemment, ce photographe de 36 ans a décidé d’arborer un look plus naturel. Il a donc fait le choix de retirer tous ses tatouages au laser.

Leandro de SouzaCrédit Photo : Leandro de Souza

Son obsession pour les tattoos a commencé vers l’âge de 25 ans. À l’époque, il venait de divorcer et était toxicomane. Ce n’est pas tout. Celui qui travaille comme photographe a passé plusieurs mois dans la rue.

Il s’était mis en tête de recouvrir son corps de dessins. Dix ans plus tard, le Brésilien regrette tout.

« Cela ne me convient plus. C’était un monde d’excès dans lequel je ne me reconnaissais plus. Je me sentais comme un animal de foire », explique-t-il au média brésilien O Globo.

Leandro de SouzaCrédit Photo : Leandro de Souza

« C’est le prix de mes erreurs passées »

Selon ses dires, c’est sa récente conversion au christianisme qui lui a ouvert les yeux. Une nouvelle vie qui lui a permis d’arrêter la drogue et de tirer un trait définitif sur son passé marqué par les excès.

Comme il le précise, le trentenaire s’est vu offrir les séances de détatouage par un studio de São Paulo. Une procédure qu’il décrit comme extrêmement douloureuse.

« Malgré l’anesthésie, la douleur est insoutenable (…) C’est le prix de mes erreurs passées », raconte le principal concerné.

Pour le moment, Leandro de Souza a déjà effacé une grosse partie des tatouages indésirables de son visage. Il retrouvera son apparence d’antan d'ici à quelques années.

Leandro de SouzaCrédit Photo : Leandro de Souza

« Leandro nous dit souvent qu’il a “retrouvé sa dignité”. La preuve que notre travail va bien au-delà de simples considérations esthétiques », confie le studio brésilien.

Source : 7sur7
Suivez nous sur Google News
REJOINDRE LA CONVERSATION
Tatouage Brésil

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Maria Knapitsch
Elle a tellement de tatouages sur le corps que les gens l'accusent de vouloir devenir noire
Alexa Terese
Cette maman de 37 ans regrette ses tatouages et affirme qu'ils gâchent sa vie, elle veut tous les effacer
Natália Cavanellas
Cette influenceuse de 40 ans meurt brutalement pendant une opération de chirurgie esthétique
Remy avant et après ses tatouages
Agacé par les critiques sur son apparence, le « papa le plus tatoué du monde » répond cash à ses haters
Amber Luke
La femme la plus tatouée d'Australie dévoile le montant vertigineux de ses tatouages