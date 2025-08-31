Elle a tellement de tatouages sur le corps que les gens l'accusent de vouloir devenir noire

Depuis l’adolescence, Mariana Knapitsch, une influenceuse autrichienne, se tatoue le corps. Aujourd’hui, sa peau est presque entièrement recouverte d’encre. Un look extrême dont elle est très fière.

Maria Knapitsch est mordue de tatouages. Le moins que l’on puisse dire, c’est que sa passion pour l’art corporel ne connaît aucune limite.

C’est à l’âge de quinze ans que cette influenceuse autrichienne s’est fait tatouer pour la première fois. En vieillissant, la jeune femme s’est rendu compte que le motif ne correspondait plus à vision.

Pour pallier ce problème, elle a décidé de le recourir d’encre noire afin de lui donner une seconde vie. Le résultat lui a tellement plu qu’elle a réitéré l’expérience quelques années plus tard.

Crédit Photo : Mariana Knapitsch

Aujourd’hui, ses bras, ainsi qu’une grande partie de ses jambes, sont recouverts d’encre noire, sans compter les autres tattoos, soit plus de 90% de sa peau.

« Mon corps est entièrement couvert, à l'exception de mon visage, de ma tête, de la plante de mes pieds, de mes seins et de mes parties intimes », a-t-elle confié en exclusivité au Daily Mail.

Une chose est sûre : elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle raconte :

« Prochaines étapes: mon aisselle droite, ma paume droite et mes doigts gauches ».

Crédit Photo : Mariana Knapitsch

Un look extrême qui ne passe pas inaperçu

Si Mariana adore son « look extrême », elle admet recevoir de nombreuses critiques en ligne.

L’influenceuse a pris l’habitude d’afficher ses tatouages sur les réseaux sociaux, où elle est suivie par 25 000 abonnés. Selon ses dires, ses détracteurs lui reprochent de vouloir changer la couleur de sa peau. Face à cette situation, cette dernière opte pour la carte de l’indifférence.

« La plupart du temps, je ne dis rien, car cela n'a aucun sens de discuter avec des personnes stupides ».

Crédit Photo : Mariana Knapitsch

Ce n’est pas tout. Selon ses dires, elle reçoit parfois des regards désapprobateurs et des insultes en pleine rue.

« Je ne peux aller nulle part sans qu'on me fixe. Lors de nos dernières vacances en Croatie, quelqu'un m'a crié en allemand : "Oh mon Dieu, c'est dégoûtant, c'est dégoûtant !" », se souvient la principale concernée.

Enfin, elle assure avoir perdu des amis de longue date à cause de son apparence unique. Mariana se moque de l’avis des autres, et ce, pour une raison précise : elle se sent plus épanouie que jamais grâce à sa transformation.

Auprès du média britannique, elle insiste sur le fait que ses tattoos proviennent de son amour pour « tout ce qui est gothique ».

« Quand on me dit que je voulais naître noire, je ne sais vraiment pas quoi dire. Je ne veux blesser personne, car ce sujet est très sensible. J'ai toujours été différente (…) J'ai toujours aimé m'exprimer avec des piercings, des couleurs de cheveux et des vêtements ».

Crédit Photo : Mariana Knapitsch

Alors que son apparence fait débat, Mariana a un autre projet en tête : elle aimerait « tout recommencer » et recouvrir, cette fois-ci, sa peau d’encre… blanche !

À chacun son style !