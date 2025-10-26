Son visage est couvert de tatouages, elle veut désormais tous les effacer

Amber Luke, la femme la plus tatouée d’Australie,a pris une décision radicale : celle d’effacer les tatouages de son visage.

Aujourd’hui, on vous reparle de l’influenceuse Amber Luke : la femme la plus tatouée d’Australie, son pays natal.

Du haut de ses 30 ans, la jeune femme a le corps recouvert à 98% d’encre. Cette dernière a obtenu son premier tattoo à l’âge de 16 ans. Depuis lors, elle n’a jamais cessé de couvrir sa peau de multiples motifs complexes.

Crédit Photo : Amber Luke / Instagram

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette fan de modification corporelle a dépensé une fortune pour son look atypique.

Selon ses propres mots, elle a déboursé la somme de 205 000 euros. La trentenaire a aussi changé son apparence physique. Celle-ci s’est fait couper la langue en deux et a fait implanter des cornes sous son front. Ce n’est pas tout. La native de Brisbane a aussi changé la couleur de ses yeux.

Alors que son style ne passe pas inaperçu, Amber Luke est déterminée à retrouver une apparence plus naturelle.

Crédit Photo : Amber Luke / Instagram

Un nouveau chapitre

Comme le rapporte le Daily Star, l’Australienne prévoit de faire enlever 36 tatouages d’ici 2027. Les dessins partagent un point commun : ils sont tous situés sur son visage. Une situation que l’intéressée n’assume plus.

« J’avais 20 ans quand j’ai voulu cacher mon visage. Je ne voyais vraiment pas ma beauté naturelle. J'étais une âme brisée et perdue (…) Pendant cette période, j’ai non seulement grandi en tant que personne, mais je me suis aussi adaptée à mon nouveau mode de vie », confie-t-elle à NeedToKnow.

Avant d’ajouter :

« J'ai commencé à m'aimer vraiment et à apprécier mon apparence, et cela dit, je ne regretterai jamais mes tatouages. Tout ce que j’ai enduré et subi était dû à une excellente raison (…) Mais cela fait dix ans que je n’ai pas revu mon visage. Je suis ravie de le retrouver ».

Crédit Photo : Amber Luke / Instagram

La principale concernée a commencé les premières séances au laser. Ces interventions sont entièrement financées par Xanadu Therapies, un établissement spécialisé dans le détatouage, où Amber est ambassadrice de la marque.

« Je n’ai pas dépensé un seul dollar et je suis extrêmement reconnaissante », assure-t-elle.

Une chose est sûre : Amber envisage toujours de se faire tatouer d’autres parties du corps, comme la main gauche.

Crédit Photo : Amber Luke / Instagram