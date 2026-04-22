« Je suis fier d'être raciste » : un homme de 65 ans chasse un « enfant de couleur » et lui tire dessus en pleine rue

Un homme armé et dangereux a pourchassé des enfants de couleur dans une petite ville d'Auvergne.

Une « chasse à l’enfant de couleur ».

Tel est le récit glaçant du funeste périple, mené par un individu armé d'une carabine, qui aurait semé la terreur il y a peu, dans une ville de Haute-Loire, avant d'être interpellé.

Si aucun mort n'est à déplorer, un garçonnet de 10 ans a néanmoins été blessé par un coup de feu.

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Armé et fier d'être raciste, il tire sur des enfants de couleur

Les faits se sont déroulés le dimanche 19 avril dans les rues du quartier de l’Arbousset, situé dans la commune d’Espaly-Saint-Marc, à quelques encablures du Puy-en-Velay.

Si l'on en croit nos confrères du Progrès, le suspect, âgé de 65 ans, aurait ainsi poursuivi des enfants avec une carabine à plomb et tiré au moins sur l'un d'eux. L'individu aurait également proféré des insultes racistes en perpétrant cette agression, selon des témoins présents sur place.

« C’était une véritable chasse à l’enfant de couleur et, pourtant, je n’aime pas employer ce mot : un enfant est un enfant » (témoin)

L'un des enfants visés a été touché à la jambe et a été hospitalisé.

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« Une dizaine d’enfants, âgés de 6 à 11 ans, jouait quand un habitant du lotissement est sorti armé (...) Il leur a couru après avec une carabine à plomb, tout en disant : “Dehors les Noirs et les Arabes ! ” Finalement, il a mis en joue mon neveu, puis lui a tiré dessus. La balle a touché son mollet. Mon neveu a eu tellement peur. Il a cru qu’il allait mourir », a raconté la tante de cet enfant blessé, âgé de 10 ans.

« J’étais chez moi, la fenêtre ouverte, quand j’ai entendu les petits m’appeler d’en bas. Ils disaient : "il nous tire dessus, il nous tire dessus !", Je l’ai vu les menacer avec la carabine, j’étais choquée », a rapporté une autre voisine, également présente sur les lieux.

« C’était prévisible. Depuis que j’habite à l’Arbousset, il (le suspect n.d.l.r) insulte mes enfants et moi parce que nous sommes Noirs », a ajouté une habitante, qui affirme que le sexagénaire l'a traitée, à plusieurs reprises, de « babouin » ou encore de « sale Noire ». Selon elle, il l'aurait également accusée d'être venue en France pour « profiter du système », alors qu'elle est de nationalité française. Dans une vidéo, filmée il y a quelques jours et que nos confrères ont pu se procurer, on peut voir par ailleurs le suspect clamer « haut et fort » : « Je suis raciste et je suis fier d’être raciste ».

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Prévenue à plusieurs reprises des agissements de cet individu, la mairie n'aurait jamais réagi, selon des riverains mécontents. Si Christiane Mosnier, mairesse de la commune, confirme avoir été informée des faits, elle préfère néanmoins rester prudente quant aux accusations de racisme.

« J’ai été mise au courant de cet incident par le commissariat. Ce n’est pas acceptable. Mais j’attends d’avoir tous les éléments car la police n’a pas encore confirmé ces faits de racisme », a-t-elle ainsi déclaré.

« On est très vigilants par rapport au racisme et on y est sensibles, contrairement à ce que certains peuvent dire. Concernant ce monsieur, je ne sais pas s’il insulte plus les gens de couleur que les Blancs. Pour moi, c’est une personne compliquée avec tout le monde.» (Christiane Mosnier, maire d'Espaly-Saint-Marc)

Interpellé et placé en garde à vue, le suspect fait désormais l’objet d’une convocation pour des faits de violences avec arme.