À 102 ans, il devient la personne la plus âgée au monde à gravir le mont Fuji

Du haut de ses 102 ans, le Japonais Kokichi Akuzawa est devenu la personne la plus âgée au monde à gravir le mont Fuji. Un exploit incroyable.

Une source d’inspiration.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Kokichi Akuzawa vient de battre un record du monde impressionnant.

À 102 ans, ce Japonais est devenu la personne la plus âgée à atteindre le sommet du mont Fuji, la plus haute montagne du pays du Soleil Levant. Un exploit homologué par le livre Guinness des records.

Crédit Photo : Livre Guinness des records

Pour réaliser cette prouesse physique, le doyen des randonneurs s’est réveillé à cinq heures du matin tous les jours pendant trois mois pour faire des marches d’une heure.

Ce n’est pas tout. Il a aussi escaladé au moins une montagne par semaine pour se préparer. Cet entraînement lui a permis de gravir les 3776 mètres d’altitude du célèbre « Fuji-san ».

Le centenaire, originaire de Maebashi au Japon, a réalisé cette performance le 5 août dernier, avec l’aide de sa fille de 75 ans, de sa petite-fille, du mari de celle-ci, ainsi que de quatre amis d’un club d’alpinisme local, selon l'Associated Press.

Crédit Photo : iStock

Le groupe a commencé son ascension vers le sommet deux jours plus tôt, et a passé deux nuits sur le sentier avant de grimper.

« Atteindre le sommet a été difficile, mais mes amis m’ont encouragé et tout s’est bien passé. J’ai réussi à aller jusqu’au bout grâce au soutien de nombreuses personnes », a déclaré Kokichi Akuzawa.

Avant d’ajouter :

« Je suis impressionné d’avoir si bien grimpé ».

Crédit Photo : AP

« Le mont Fuji n’est pas une montagne difficile »

Comme le précisent nos confrères, l’alpiniste âgé a raflé un record similaire lorsqu’il était âgé de 96 ans. Depuis lors, le Japonais a fait face à plusieurs soucis de santé : des troubles cardiaques, et un zona.

Aussi fou que cela puisse paraître, il a réitéré son exploit six ans plus tard. Cette fois-ci, ce dernier a éprouvé quelques difficultés.

Crédit Photo : AP

« Le mont Fuji n’est pas une montagne difficile, mais cette fois, c’était plus dur qu’il y a six ans. Plus dur que n’importe quelle montagne auparavant. Je ne me suis jamais senti aussi faible. Je n’avais pas mal, mais je me demandais sans cesse pourquoi j’étais si lent, pourquoi je n’avais pas d’endurance. J’avais depuis longtemps dépassé mes limites physiques, et c’est seulement grâce à la force de tous que j’ai réussi ». (Kokichi Akuzawa)

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le « super-promeneur » a atteint ses propres limites.

« J’aimerais continuer à grimper indéfiniment, mais je suppose que je ne peux plus », a-t-il indiqué.

Crédit Photo : AP

Malgré tout, Kokichi Akuzawa continue de mettre sa passion en pratique. Selon ses propres mots, il est « maintenant au niveau du mont Akagi », un sommet culminant à 1 828 mètres.

Une belle leçon !