À seulement 18 ans, il devient le plus jeune alpiniste de l'histoire à gravir les 14 plus hauts sommets du monde

En atteignant le sommet du Shishapangma, au Tibet, Nima Rinji Sherpa est devenu la plus jeune personne à gravir les quatorze sommets du monde culminant à plus de 8 000 mètres d’altitude, à seulement 18 ans.

Inoxtag n’a qu’à bien se tenir !

Nima Rinji Sherpa n’en fera pas un documentaire et pourtant, son exploit mériterait un magnifique reportage. Ce mercredi 9 octobre, ce grimpeur de 18 ans est devenu la plus jeune personne à gravir les quatorze sommets du monde culminant à plus de 8 000 mètres d’altitude, dans les massifs de l’Himalaya et du Karakorum.

Depuis 1986, seule une cinquantaine d’alpinistes ont réussi cet exploit. Et avant Nima Rinji Sherpa, la plus jeune personne était Mingma Gyabu Sherpa qui avait réalisé cette prouesse en 2019, à l’âge de 30 ans.

La dernière prouesse de Nima Rinji Sherpa a été réalisée après avoir atteint la cime du Shishapangma, dans la province du Tibet. Cette saison, ce sont plus d’une vingtaine d’alpinistes qui ont rallié le camp de base du Shishapangma, qui culmine à 8 027 mètres d’altitude, dans l’espoir de réaliser cette quête des quatorze “8 000”.

Crédit photo : Nima Rinji Sherpa

Pour le jeune sherpa népalais, réaliser un tel exploit à un âge aussi jeune est un accomplissement personnel, autant qu’un hommage à sa profession :

“Ce sommet n’est pas seulement l’aboutissement de mon parcours personnel, mais aussi un hommage à tous les sherpas qui ont osé rêver au-delà des limites qui nous ont été traditionnellement imposées. La haute montagne est plus qu’un travail, c’est un témoignage de notre force, de notre résilience et de notre passion”. (Nima Rinji Sherpa)

Les sherpas, alpinistes de l’extrême

Le jeune grimpeur est issu d’une famille de sherpas qui a créé la plus grande entreprise d’expéditions himalayennes. Il a commencé sa quête à l’âge de 16 ans, en 2022, avec l’ascension du mont Manaslu au Népal. Parmi les autres sommets, on compte évidemment l’Everest, mais aussi le K2 (8 611 mètres d’altitude entre la Chine et le Pakistan) ou encore l’Annapurna (8 091 mètres d’altitude) au Népal.

Son exploit historique a rendu fier toute sa famille, mais aussi l’Association népalaise de haute montagne qui s’est exprimé par le biais de son président Nima Nuru Sherpa :

“Nima s’est affranchi de tous les stéréotypes, son succès montre que tout est possible avec une forte détermination” (Nima Nuru Sherpa)

Crédit photo : AFP

Cette prouesse replace aussi l’importance indispensable des sherpas népalais dans les ascensions de haute montagne. Issus pour la plupart des vallées du mont Everest, ils sont généralement considérés comme les petites mains de l’alpinisme, chargées de porter le matériel et d’équiper les voies d’ascension pour les grimpeurs étrangers. Avec le temps, leurs nombreux exploits en haute montagne leur octroient une véritable étiquette d’alpiniste à part entière.