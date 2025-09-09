À 14 ans, il construit une superbe maison pour sa soeur, toutes les entreprises de construction veulent l'embaucher

Au Royaume-Uni, un père de famille a donné un projet à son fils : construire une maison de poupées à sa petite sœur. Le résultat était tellement réussi que l’adolescent a été contacté par de grandes entreprises de construction, désireuses de l’embaucher.

Bradley Williams est un adolescent âgé de 14 ans qui vit aux États-Unis avec sa famille. Alors qu’il passait ses journées à jouer à la console, son père a eu une idée pour l’éloigner des écrans : lui faire construire une maison de poupées pour sa petite sœur.

“J’ai décidé de confier cette tâche à Brad parce que je sais qu’il est habile, mais au lieu de créer quelque chose, il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo”, a expliqué Mark Williams, le père de Bradley, selon Le Tribunal du Net.

Crédit photo : Mark Williams

Bradley a tout de suite accepté la mission confiée par son père et s’est mis au travail. En seulement une semaine, il a construit une incroyable maison de poupées à deux étages, qu’il a réalisée presque entièrement seul. Son père l’a juste aidé pour maintenir un matériau que Bradley voulait fixer.

“Il a tout fait lui-même, de la planification à la découpe de toutes les poutres avec tous les outils, en passant par la découpe du contreplaqué, le perçage et le vissage, la construction des escaliers, la peinture, la pose du gazon artificiel et enfin la décoration, avec des détails comme de fausses caméras de surveillance, des lanternes et des plantes”, a expliqué Mark Williams au Sun.

Crédit photo : Mark Williams

Sa création devient virale

Ce projet a coûté 200 livres sterling, soit environ 230 euros, car la plupart des matériaux ont été récupérés dans l’usine où travaille Mark Williams. Fier de son fils, ce dernier a publié la maison de poupées sur les réseaux sociaux, et la publication est rapidement devenue virale puisqu’elle a été vue par des milliers d’internautes.

Crédit photo : Mark Williams

L’engouement a été tel que Bradley a reçu de nombreuses offres de grandes entreprises de construction, des sociétés renommées basées en Australie et aux États-Unis. Pour peaufiner son savoir-faire, Bradley a été inscrit à une formation spécialisée dans la construction. Ce projet lui a donné beaucoup de confiance en lui et l’envie d’en faire plus, puisqu’il a ensuite créé un bar dans le jardin de ses parents pendant le confinement.

Crédit photo : Mark Williams

Dorénavant, Bradley a plusieurs contacts avec de grandes entreprises et envisage son avenir sereinement. Il n'est pas le seul à avoir construit une belle maison de poupées. Une femme a transformé son appartement en une incroyable maison de Barbie, qu'elle a vendu pour 315 000 dollars. Des créations impressionnantes et inspirantes.