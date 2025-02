À 19 ans, elle devient millionnaire grâce à OnlyFans, mais cela n'enchante pas ses parents

Summer Iris est une jeune femme de 19 ans qui s’est créé un compte OnlyFans pour aider sa famille et payer ses études. Un choix désapprouvé par ses parents.

Summer Iris, 19 ans, est une jeune femme millionnaire originaire d’Amérique du Nord. En effet, elle gagne plus de 598 000 dollars par an, soit environ 569 700 euros. Pour cela, elle publie des photos de son corps sur son compte OnlyFans, un site classé X pour adultes. Gagner autant d’argent a complètement changé la vie de Summer qui, autrefois serveuse, peinait à joindre les deux bouts.

Crédit photo : Jam Press / Daily Mail

Si elle s’est créé un compte OnlyFans, c’est avant tout pour payer ses études en neurosciences et devenir médecin. Cependant, Summer ne pensait pas qu’elle connaîtrait un si grand succès. Aujourd’hui, près de 880 000 abonnés suivent son compte Instagram.

“Mes parents ont travaillé très dur mais ils ne gagnaient pas beaucoup d’argent. Nous utilisions des coupons alimentaires pour nous nourrir et si je recevais des vêtements, ils provenaient d’enfants plus âgés. Je suis allée sur OnlyFans pour gagner suffisamment d’argent pour subvenir aux besoins de ma famille et payer mes études”, a-t-elle confié au Daily Mail .

Avec l’argent gagné, Summer a pu rembourser une dette de sa mère estimée à 5 000 dollars. Elle lui a également offert une maison et a organisé une croisière dans les Caraïbes. Summer souhaite également payer les soins de santé de son père malade.

Crédit photo : @summer.xiris._ / Instagram

Bien qu’elle aide ses parents financièrement, ces derniers désapprouvent la manière dont leur fille gagne de l’argent. Ils ont découvert son activité par hasard, en voyant une vidéo TikTok de Summer où elle dévoilait ses photos dénudées postées sur OnlyFans.

“Mes parents ne sont pas très contents. Mon père a l’impression que j’ai pris un raccourci pour gagner de l’argent facilement et je comprends parfaitement ce point de vue. Mais ils sont toujours là pour moi, ils m’aiment et me soutiennent. Ils ont vu plus de potentiel dans mes études donc ils sont un peu déçus que je ne continue pas dans ce sens et que je fasse ça à la place. Je me suis sentie vraiment coupable quand ils l’ont découvert car j’aurais dû leur en parler en premier, mais honnêtement, je n’aurais jamais pensé que cela prendrait une telle ampleur. Ma mère n’aime certainement pas d’où vient l’argent, mais elle est très reconnaissante”, a expliqué Summer.