À 19 ans, une TikTokeuse atteinte de progéria décède quelques jours avant Noël, sans avoir pu réaliser son rêve

Beandri Booysen, figure emblématique de TikTok avec sa maladie génétique rare, s’est éteinte à l’âge de 19 ans comme l’a annoncé sa mère sur Facebook.

Elle était une inspiration pour beaucoup à travers le monde grâce aux réseaux sociaux et notamment sur TikTok où elle comptabilise des milliers de likes sur ses vidéos. Beandri Booysen est une Sud-africaine née avec la progéria, une maladie génétique rare qui provoque un vieillissement accéléré.

Malgré cette maladie, elle avait déjoué tous les pronostics du corps médical en vivant jusqu’à 19 ans, alors qu’on ne lui donnait une espérance de vie que jusqu'à 14 ans maximum. Elle a donc tenu cinq ans de plus et rêvait encore de vivre quelques années supplémentaires, avec quelques projets en tête. Elle rêvait notamment de se marier à l’âge de 25 ans et d’avoir des enfants, des jumeaux qui plus est.

"Je vis avec la progéria depuis ma naissance et j'y suis habituée. J'ai appris au fil des ans à faire face à tous les défis et à toutes les interventions chirurgicales."

Crédit photo : Bea Booysen

Malheureusement, Beandri Booysen ne pourra jamais réaliser ses rêves puisqu’elle a finalement succombé à sa maladie. C’est sa mère Bea Booysen qui a annoncé la nouvelle sur Facebook ce mercredi 18 décembre

"C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Beandri, l'une des jeunes femmes les plus aimées et les plus inspirantes d'Afrique du Sud. Malgré les défis auxquels elle était confrontée, Beandri rayonnait d'espoir et de joie, inspirant des milliers de personnes par son esprit unique."

Crédit photo :Bea Booysen

Elle venait de se remettre d'une opération à coeur ouvert

En plus de la progéria, Beandri Booysen souffrait également d’ostéoporose et de sténose aortique. Au mois d’octobre dernier, elle avait d’ailleurs subi une opération à coeur ouvert, qui représentait son “plus grand défi à ce jour” selon ses proches. Grâce à cette opération, elle espérait encore fêter Noël avec sa famille.

Comme le révèle sa mère, Beandri Booysen a continué à se battre contre la maladie jusqu’à ses derniers jours et avait réussi à se remettre de sa dernière opération.

Crédit photo :Bea Booysen

Pour Bea Booysen, sa fille était devenue une figure emblématique des personnes atteintes de progeria, montrant que l’on pouvait vivre normalement malgré tous les obstacles dressés par la maladie :

“Elle est devenue un symbole de la sensibilisation à la progéria et à d'autres besoins spéciaux des enfants, utilisant son esprit unique pour inspirer des milliers de personnes dans le monde entier. Elle n'a jamais cessé de se battre."

Crédit photo :Bea Booysen

Sur les réseaux sociaux, les hommages ont afflué en masse depuis l’annonce de son décès aussi bien des fans que des créateurs de contenus. Désormais, le temps est au deuil pour la famille Booysen qui ressentira un grand vide lors des prochaines fêtes de Noël.