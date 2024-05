À 20 ans, il perd sa virginité avec une femme âgée de... 37 ans de plus que lui

Sur les réseaux sociaux, Cheryl et Quran forment un couple atypique puisqu’ils ont 37 ans d’écart. Une différence d’âge qu’ils souhaitent normaliser, présentant leur relation comme une réelle histoire d’amour. Quran a même révélé que c’est avec Cheryl qu’il a vécu sa première expérience intime.

Depuis quelques années, Quran McCain, 26 ans, et Cheryl, 63 ans, forment un couple vedette sur TikTok. La raison de leur popularité se situe dans leur différence d’âge : 37 ans ! Une popularité qui a ses dérives puisque le couple est régulièrement la cible de critiques remettant en cause l’authenticité de leur amour.

Pourtant, cela fait désormais six ans que leur relation dure. Et ils se connaissent depuis plus longtemps encore puisque Cheryl a rencontré Quran quand il avait douze ans. Si rien ne s’était passé entre eux, ils se sont retrouvés par hasard quand Quran en avait 20. C’est alors que leurs sentiments se sont éveillés.

Crédit photo : Cheryl and Quran

Cheryl, mère de sept enfants, est également la grand-mère de 17 petits-enfants. Malgré son âge, elle est prête à payer une somme pharaonique afin de pouvoir tomber enceinte de Quran, avec lequel elle s’est mariée.

“J’ai tout mis dans cette relation”

Avant de sortir avec Cheryl, Quran avait déjà vécu une expérience de couple quand il était adolescent. Cependant, il est toujours vierge au moment de sortir avec Cheryl. C’est donc avec cette femme plus expérimentée qu’il a perdu sa virginité, convaincu que c’était la femme de sa vie. Une vérité que Quran a avoué à Cheryl quelques années après leur première relation intime.

Crédit photo : Cheryl and Quran

Quran ne voit aucun problème à n’avoir connu qu’une seule femme dans sa vie : “J’ai l’impression d’avoir suffisamment d’expérience pour savoir ce que je veux (...). La vie est courte donc je ne pense pas que vous devriez perdre du temps à essayer de vivre des expériences lorsque vous avez rencontré la personne que vous aimez”.

Convaincu de son amour pour Cheryl, Quran n’exprime aucun regret sur ses décisions : “J’ai tout mis dans cette relation”. Désormais, les voilà dans un projet de fonder une famille !