Âgée de 62 ans, cette grand-mère va dépenser une somme astronomique pour avoir un 8e enfant avec son mari de 24 ans

Si l’amour n’a pas d’âge, les enfants coûtent cher pour Cheryl McGregor et Quran McCain. Pour avoir un 8e enfant, ils sont prêts à payer… très cher !

C’est en 2012 que Cheryl McGregor et Quran McCain se rencontrent sur leur lieu de travail. À l’époque, le jeune homme est âgé de seulement 12 ans, mais leur différence d’âge n’empêche pas leur attirance réciproque. En 2020, Cheryl et Quran se retrouvent et vivent leur amour au grand jour.

Cheryl McGregor et Quran McCain sur la plage. Crédit : @leolove_3 et @oliver6060

Après avoir été la cible de nombreuses critiques en annonçant leur mariage, les deux tourtereaux ont fait savoir, sur leurs réseaux sociaux, leur souhait d’avoir un 8e enfant. Pour réaliser leur souhait, le couple est prêt à dépenser une fortune. Aux États-Unis, pour avoir recours à une mère porteuse, il faut dépenser des centaines de milliers de dollars. Cheryl et Quran ne dérogent pas à la règle : ils devraient dépenser 140 000 $.

Déjà mère de 7 enfants et grand-mère de 17 petits-enfants, Cheryl ne peut plus avoir d’enfant naturellement. Cette grand-mère est alors prête à dépenser beaucoup d’argent pour donner naissance au premier enfant de son mari.

Les stars de TikTok font polémique

L’annonce du couple n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux. À eux deux, ils cumulent plus de 5,5 millions d’abonnés sur TikTok, et leur nombre d’abonnés s’est envolé. Malheureusement, tout ne peut pas être « tout beau, tout rose » et les critiques fusent… Les haters critiquent l’égoïsme et les 37 ans de différences d’âge des amoureux et surnomment Cheryl comme « la grand-mère de Quran ».

Sans porter d’attention aux critiques sur les réseaux sociaux, les deux tourtereaux n’ont qu’une envie : avoir un enfant ensemble à tout prix. Le jeune homme a déclaré sur TikTok : « Je suis extrêmement excité. J’ai toujours rêvé d’avoir une famille avec l’amour de ma vie. »

L’amour triomphe toujours…