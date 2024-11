À 20 ans, Océane est ouvrière mytilicole, elle nous fait découvrir son métier passionnant dans un cadre idyllique

Aujourd’hui, on vous emmène à la rencontre d’Océane, une ouvrière mytilicole passionnée par son métier. Une activité qui chouchoute l’un des produits de la mer préféré des Français.

À 20 ans, Océane a déjà trouvé le job de ses rêves. Cette amoureuse de la mer travaille comme ouvrière mytilicole. Nous l’avons suivie pendant une journée, au cours de laquelle elle nous a dévoilé les coulisses de sa profession exigeante.

Vous l’ignorez peut-être, mais la mytiliculture désigne l’élevage des moules, l’une des spécialités de l’aquaculture.

Comme elle nous le précise, la pétillante Océane a suivi une formation dans un lycée maritime. À l’époque, elle n’avait pas encore entendu parler du métier d’ouvrier mytilicole. C’est son papa qui lui a soufflé l’idée. Une révélation pour la jeune femme :

Aujourd’hui, elle travaille dans une exploitation, qui élève des moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel.

Crédit Photo : Shutterstock

En tant qu’ouvrière mytilicole, Océane a plusieurs missions. Dès son arrivée sur son lieu de travail, elle se dirige vers la chaîne de tri pour passer au crible les moules. Une tâche qui demande de la rigueur et de la précision :

«On va laver un certain nombre de moules et on va enlever tout ce qui est cassé (…) pour laisser ce qu’il y a de mieux pour le client».