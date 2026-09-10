Elle quitte son emploi dans la finance à 116 800 euros par an pour être pâtissière en France, elle touche 660 euros par mois mais n'a « jamais été aussi heureuse »

Jackie Davalos travaillait dans la finance à New York et gagnait 116 800 euros par an. Cependant, elle a décidé de tout quitter pour être pâtissière en Normandie.

Jackie Davalos est une femme âgée de 34 ans et originaire de Chicago. Pendant plusieurs années, elle a travaillé dans le journalisme financier. Elle était très bien payée puisqu’elle gagnait 136 000 dollars par an, soit environ 116 800 euros. Tout comme cette femme qui travaillait chez Google et gagnait 360 000 euros par an avant de démissionner, Jackie Davalos était au sein d’une grosse entreprise, Bloomberg.

Malgré ce gros salaire, le travail de Jackie Davalos était épuisant. Elle avait une importante charge de travail, devait réaliser des reportages tous les jours, faire des apparitions à la télévision et mener des enquêtes journalistiques. Elle faisait des journées de 14h, de 7h le matin jusqu’à 21h le soir, et travaillait sept jours sur sept.

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Elle quitte tout pour la pâtisserie

En plus de cela, Jackie menait des enquêtes sur des sujets émotionnellement épuisants, comme les problèmes de fertilité et les fausses couches. Le stress a fini par la rendre malade et pour cette raison, elle a décidé de tout quitter, tout comme cette femme qui gagnait 92 000 euros par an et qui a démissionné car ses patrons ne voulaient plus qu’elle télétravaille.

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Jackie a donc quitté son emploi en septembre 2025 afin de réaliser son rêve : devenir pâtissière en France. Comme elle l'explique sur son compte Instagram, elle a suivi une formation en pâtisserie de 22 semaines en France avant de s’installer à Rouen, en Normandie. Elle a troqué son grand appartement new-yorkais pour un minuscule logement dans la ville française.

“Parmi mes plus anciens souvenirs, il y a celui de mes 5 ou 6 ans, quand je faisais de la pâtisserie avec ma grand-mère, avec de la farine partout. Mon père était également chef pâtissier et possédait deux boulangeries à Chicago, j’ai donc grandi entourée de belles pâtisseries et de produits de boulangerie”, a-t-elle expliqué.

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“Je referais ce choix 100 fois”

En changeant de travail, Jackie a perdu beaucoup d’argent. Elle gagne désormais 4,35 euros de l’heure et 660 euros par mois avant impôts. Actuellement, elle survit grâce à ses économies mais en contrepartie, elle fait beaucoup moins de dépenses à la campagne qu’à New York. Bien qu’elle ait accepté une réduction de salaire de 94%, elle passe ses journées à faire ce qu’elle aime et affirme qu’elle n’a “jamais été aussi heureuse”.



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“Je referais ce choix 100 fois. Ma vie est tellement différente maintenant. Je me préoccupe de choses comme : “Ai-je beurré la poêle à l’envers ?” au lieu de me stresser pour des articles importants et des échéances serrées. Ici, ils vous obligent à prendre une pause déjeuner. Aux États-Unis, on déjeune à son bureau, c’est la norme, mais ici, tout le monde se salue, discute et profite de la vie. Personne ne cherche à faire ses preuves en travaillant à l’excès.”

Même si elle est épanouie en France, Jackie vit avec le manque quotidien de son compagnon et de son chat, restés à New York. Ainsi, elle espère un jour retourner aux États-Unis pour ouvrir sa propre boulangerie avec des produits français.