À 25 ans, elle quitte son emploi de bureau pour enseigner le pilates et gagne 5 000 euros par mois

Anjali Sachdeva est une véritable source d’inspiration. À seulement 25 ans, elle a eu le courage de tout quitter pour entamer une reconversion professionnelle. Aujourd’hui, elle gagne 6 000 dollars par mois, soit environ 5 000 euros. Comment ? Elle donne des cours de pilates.

Crédit photo : @movewithanj / Instagram

Anjali Sachdeva est allée à l’université puis a commencé à travailler comme analyste des risques dans une société immobilière après avoir obtenu son diplôme en 2020. Cependant, la jeune femme n’était pas passionnée par son travail.

“A l’école, on parlait toujours de ce qu’on pouvait gagner, mais jamais de l’ennui du métier. En tant que gestionnaire des risques, on peut gagner beaucoup, mais ce n’est pas du tout le métier qui m’intéresse”, a-t-elle confié à CNBC.

Elle quitte tout pour changer de vie

Passionnée par le monde du fitness, Anjali Sachdeva a pris son courage à deux mains et a décidé de quitter son emploi afin de devenir professeure de pilates à plein temps à New York.

“J’allais à mon travail en pleurant tous les jours. Je détestais ça. Mais le monde du fitness… J’aimais vraiment animer la salle, rencontrer des gens”, a-t-elle confié.

Crédit photo : @movewithanj / Instagram

Ainsi, la jeune femme a quitté son emploi en 2022 pour suivre une formation d’instructeur de pilates pendant un an. Au début, elle cumulait trois emplois pour payer toutes ses factures et sa formation, qu’elle a achevée en 2024. Actuellement, Anjali Sachdeva gagne entre 6 000 et 7 000 dollars par mois en donnant des cours collectifs et particuliers, soit environ 5 000 euros. La jeune femme organise également des événements éphémères avec des marques. Elle facture 25 dollars les cours collectifs et 130 dollars pour les cours particuliers.

Pour se faire connaître, Anjali Sachdeva a utilisé les réseaux sociaux, ce qui a très bien fonctionné. Elle est aujourd’hui plus heureuse qu’avant et gagne plus d’argent. Ainsi, la jeune femme ne regrette absolument pas d’avoir tout plaqué pour changer de carrière, et elle n'est pas la seule. C'est également le cas de cet homme qui a quitté son job pour changer de vie et qui a gagné 700 000 euros en cinq ans. Des parcours inspirants qui donnent envie de réaliser ses rêves.