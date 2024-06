À 27 ans, cette électricienne gagne 200 000 dollars par an grâce aux réseaux sociaux

Électricienne depuis peu, cette jeune femme gagne très bien sa vie grâce aux contenus qu’elle publie quotidiennement sur les réseaux sociaux.

Lexis Czumak-Abreu est une jeune femme de 27 ans qui a obtenu, il y a quelques années, son diplôme de médecine. Malgré des études prestigieuses, la jeune américaine a décidé de ne pas continuer sur cette voie. Lexis est en effet devenue électricienne à plein temps.

Une sacrée réorientation qui convient pourtant très bien à la jeune femme. Depuis 2022, Lexis partage son quotidien d’électricienne avec ses 2,2 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Son business est très lucratif puisqu'elle gagne jusqu’à 200 000 dollars par an (186 310 euros).

Pour le Wall Street Journal, Lexis explique que ses revenus proviennent des réseaux sociaux où ses vidéos font un carton (jusqu’à 7 millions de vues), mais aussi des partenariats avec des entreprises.

Travailler pour publier du contenu lucratif



Crédit photo : Alina Buzunova/ iStock

Malgré ses revenus financiers confortables, Lexis n’a jamais voulu réduire ses heures de travail. Elle veut montrer à son entreprise de services électriques qu’elle est une employée fiable, précise-t-elle encore au média américain. En effet, travailler moins la pousserait à publier moins de contenu sur ses réseaux.

Lexis fait tout elle-même : elle filme et monte seule toutes ses vidéos. Elle raconte monter ses séquences à sa pause déjeuner et même la nuit. « Il y a certainement des semaines où je m'effondre et suis complètement surchargée », reconnaît-elle.

Néanmoins, la jeune femme raconte prendre plaisir dans son métier : « Contrairement à un travail de bureau où vous vous rendez quotidiennement dans le même bâtiment, je travaille chaque jour dans un endroit différent. Je vis des choses différentes et je vois des personnes différentes chaque jour », raconte-t-elle à Business Insider.

Selon le média, de plus en plus d’étudiants de la génération Z abandonnent l’idée d’obtenir un diplôme universitaire. Plusieurs raisons sont invoquées : le coût des études et l’inflation qui gonfle leur prêt étudiant ainsi que les faibles opportunités dans le secteur professionnel. D’après une récente étude Pew Research, seul 1 Américain sur 4 pense qu'il est très important d'avoir un diplôme pour avoir un emploi bien rémunéré.