“Un sommier tracté par une voiture” : un ado de 14 ans se tue en faisant du “mattress surfing”, un défi en vogue sur les réseaux sociaux

A Briançon, dans les Hautes-Alpes, un collégien de 14 ans est décédé en réalisant un défi populaire sur les réseaux sociaux : le “mattress surfing”, qui consiste à se faire tracter sur un matelas par une voiture.

Ce n’est pas une découverte mais certains défis, devenus tendance sur les réseaux sociaux, sont tellement dangereux qu’ils peuvent être mortels. C’est notamment le cas du “matress surfing”, qui consiste à tenir sur un matelas tout en se faisant tracter par un véhicule. Une pratique dangereuse, souvent effectuée à pleine vitesse sur des surfaces dures.

Les origines de ce défi sont un peu difficiles à dater, sans doute car il est facile à réaliser, mais dans une vidéo relayée publiée sur la chaîne YouTube de Red Bull en 2013, on voit un homme s’adonner à cette pratique, déjà baptisée « Mattress surfing ». Il est équipé d’un casque, de genouillères, de protections pour les poignets et de baskets. En 2007, une autre vidéo amateur publiée sur YouTube montrait déjà un homme se livrant à cette pratique.

Le vendredi 24 octobre, un collégien de 14 ans nommé Macéo est décédé dans la commune de Briançon, dans les Hautes-Alpes, en réalisant ce défi casse-cou.

Une enquête ouverte pour homicide involontaire

Retrouvé dans une rivière, il se trouvait sur un matelas tiré par une voiture lorsqu’il a été projeté dans le cours d’eau. Ce n’est que le lendemain de l’accident que le corps du jeune garçon a été retrouvé dans la Cerveyrette, un affluent de la Durance, par les secours.

"Un sommier avait été accroché derrière une voiture et la victime était montée sur le sommier afin de se faire traîner"

Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire et le conducteur de la voiture a été placé en garde à vue puis sous contrôle judiciaire après qu’il a "reconnu sa responsabilité" dans la mort de Macéo.

Âgé de 18 ans, il sera convoqué devant le tribunal correctionnel pour son jugement. Le jeune homme est inconnu de la justice, titulaire du permis de conduire et son véhicule est assuré. Il n’était pas sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants au moment des faits, selon la procureure de la République.