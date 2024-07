À 46 ans, il gagne 45 000 € par an sans rien faire et explique sa méthode

Fabien est un homme âgé de 46 ans qui vit depuis 15 ans grâce à des revenus qu’il gagne… sans travailler. Une aubaine pour cet homme qui voulait sortir du salariat.

Gagner de l’argent sans faire d’effort est un rêve qui semble inaccessible pour beaucoup d’entre nous. Pourtant, Fabien, un homme âgé de 46 ans, semble avoir trouvé la solution. Pour se faire de l’argent sans avoir à travailler, le quarantenaire a décidé de se consacrer à l’immobilier.

Tout a commencé il y a 15 ans, lorsque Fabien a acheté un petit studio quand il a emménagé à Paris. Au fil du temps, il a réaménagé son logement et a commencé à le louer pendant son absence. À cette époque, Airbnb n’existait pas et les règles n’étaient pas très claires quant à la location de bien, ce qui fait que Fabien a pu louer son appartement 200 euros la nuit, ce qui lui rapportait jusqu’à 3 000 euros certains mois.

Crédit photo : iStock

Voyant que la location de son logement lui rapportait beaucoup d’argent, Fabien a décidé d’acheter un deuxième studio parisien. Après quelques temps passés à l’intérieur, il l’a rapidement mis en location puisqu’il est allé vivre en Thaïlande pendant 10 ans. Pendant toutes ces années, il a loué ses deux studios meublés à des touristes, ce qui lui rapportait jusqu’à 6 000 euros de revenus par mois. Fabien ne s’est pas arrêté là puisqu’il a également investi dans deux biens en Thaïlande, profitant d’un complément de 4 000 à 5 000 euros par an.

Des placements immobiliers fructueux

En 2014, Fabien a décidé de revendre son premier appartement parisien au prix de 350 000 euros. Quatre ans plus tard, il a vendu le deuxième pour 250 000 euros. Il a placé cet argent gagné pendant les ventes dans des SCPI (Société civile de placement immobilier) pour le faire fructifier. Puis, il est revenu en France et s’est acheté une maison en Bretagne.

Crédit photo : iStock

Aujourd’hui, cela fait 15 ans que Fabien vit uniquement grâce à ses revenus immobiliers. Au total, il a investi 450 000 euros en SCPI, ce qui lui rapporte 20 000 euros par an, soit environ 1 600 euros nets par mois. En parallèle, il s’est investi au conseil de surveillance de deux SCPI, ce qui lui rapporte entre 6 000 et 8 000 euros par an.

En plus de cela, Fabien profite toujours de la location de ses deux biens en Thaïlande et met parfois sa maison bretonne en vente l’été, ce qui lui rapporte 5 000 à 10 000 euros par an. Le reste du temps, Fabien peut s’adonner à ses loisirs tout en profitant de cet argent gagné grâce à de bons placements.