À 50 ans, il apprend à lire et à écrire pour rédiger une lettre d'amour à sa femme

Un reportage diffusé sur France 2 raconte l’histoire d’Olivier Allaeerd, un homme de 50 ans qui a décidé d’apprendre à lire et à écrire pour déclarer son amour à sa femme à travers une lettre rédigée par ses soins.

Il existe pléthore de façons de déclarer son amour à sa femme, que ce soit par des mots tendre ou des gestes attentionnés, au quotidien. Olivier Allaeerd, lui, a décidé de joindre le geste à la parole.

Crédit photo : France 2

Son histoire a été racontée dans un reportage diffusé sur France 2, dans le cadre du programme “Au-delà des mots”. Ce cinquantenaire raconte que quand il était enfant, il n’a jamais eu le goût de l’école et n’a pas non plus été très aidé par ses parents.

Une éducation arbitraire qui a fait de lui un illettré. Ne sachant ni lire ni écrire, Olivier a tout de même réussi à se construire une vie saine et stable, aux côtés de sa femme Nathalie, avec qui il a eu quatre enfants.

Il écrit une lettre d’amour pour l’anniversaire de sa femme

Cependant, Olivier reste conscient que son illettrisme est un obstacle. Il s’en est vite rendu compte mais n’a pas voulu s’en cacher auprès de sa femme. C’est lors d’un rendez-vous au restaurant, avec des amis, ne sachant pas lire le menu, que le masque tombe.

Mais Nathalie, surprise, décide de le soutenir, ayant eu une éducation d’entraide et d’empathie. L'illettrisme n’est pas une chose insurmontable et elle va accepter Olivier tel qu’il est.

Ainsi, Olivier est donc reparti de zéro pour apprendre à lire et à écrire, retournant dans une salle de classe avec un professeur particulier. Plus que vaincre son illettrisme, Olivier le fait avant tout pour sa femme car il souhaitait lui écrire une lettre d’amour pour son anniversaire.

Après des mois d’efforts et de travail, il est parvenu à écrire cette lettre touchante et l’a également lue en public, devant sa femme, pour son anniversaire. Un geste émouvant qui a rendu Nathalie fière de son époux.

Une magnifique histoire d’amour à découvrir dans le reportage, en intégralité sur le site de France 2 !