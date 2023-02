50 déclarations d'amour pour déclarer votre flamme

Déclarer son amour à une personne est toujours un chemin que l’on prend sans faire demi-tour. Il y a des milliers de façons de dire “je t’aime”, voire mieux, de le montrer. Voici 50 déclarations pour avouer votre flamme à l’amour de votre vie.

Un couple amoureux / Crédit : Istock

Il ne suffit pas d’attendre la Saint Valentin pour révéler et déclarer un amour. Tous les jours, l’amour mérite d’être crié à haute voix ou intimement chuchoté à une oreille. Cependant, il est toujours délicat d’avouer ses sentiments à une femme ou un homme que l’on aime secrètement.

Il y a différents cas de figure sur la manière de tomber amoureux d’une femme ou d’un homme. Cela peut être un coup de foudre immédiat qui vous enflamme instantanément ou cela peut être le fruit d’une longue amitié et complicité qui se transforme en amour secret.

On s’imagine amoureux ou amoureuse pour la vie, en couple, à célébrer ensemble un anniversaire de mariage et la plus belle des Saint Valentin, chaque année qui passe pour le reste de votre vie.

Des déclarations d’amour pour avouer votre flamme

Alors comment faire la meilleure des déclarations d’amour ? Comment faire passer vos messages romantiques ? Des cadeaux personnalisés ? Un message subliminal à travers une lettre parfumée ? Une carte cadeau que vous utiliseriez en couple pour son anniversaire ?

Si vous avez un esprit artistique, je vous imagine déjà opter pour des poèmes que Cupidon en personne vous enviera. Au-delà de textes et messages, la déclaration d’amour peut aussi prendre la forme de gestes romantiques comme un cadeau offert. La remise d’une lettre ou écrire des poèmes peut aussi faire office de cadeaux.

Cela peut être aussi par des petits gestes du quotidien, à chaque fois que vous vous voyez, en faisant preuve de tendresse, d’affection et de romantisme. Il n’y a pas de prix ni d’argent à mettre lorsque vous déceler la vérité d’un amour dans les yeux d’une personne.

Il n’empêche qu’avouer son amour à une femme ou un homme, que ce soit par une lettre, un message, un cadeau, un poème ou autres textes romantiques, n’est pas chose aisée. Il ne peut y avoir plusieurs tentatives de déclarations, seulement une déclaration qui peut amener votre amitié vers la vie de couple, que deux corps ne fasse qu’un.

On vous invite à découvrir 50 déclarations d’amour à écrire à la femme ou l’homme que vous aimez en secret :

Déclarer sa flamme pour avouer son amour / Crédit : Istock

1. Je t’aime plus que les mots ne pourraient l’exprimer. C’est peut-être pourquoi je me suis abstenu de te le dire jusqu’à maintenant

2. T’aimer fait de moi un homme épanoui, t’aimer me donne de la joie et du bonheur, et t’aimer est ce que j’aime faire, tu es mon meilleur monde

3. Je n’ai plus le goût de continuer à t’aimer discrètement. Je veux être avec toi et à être l’amour de ta vie

4. Chaque année, quand la Saint Valentin arrive, je pense à tout cet amour que je te porte en secret. J’aimerais te l’avouer aujourd’hui, que j’aimerais t’offrir mon coeur en cadeau être en couple avec toi, passer des moments romantiques pour toute notre vie

5. J’avoue que tu es celui qu’il me faut et celui avec qui j’aimerais passer ma vie

6. Ma prière et mon souhait ont toujours été que je sois assez audacieux pour te déclarer mon amour

7. Je n’ai pas encore trouvé quelqu’un d’aussi bien que toi. Je suis tellement amoureuse de toi

8. Je dois t’avouer mon amour maintenant avant qu’il ne soit trop tard

9. Je veux passer une éternité avec toi parce que je ne peux pas vivre sans toi

10. J’avoue que tu es le seul dans mon cœur et j’espère commencer à vivre une histoire d’amour avec toi

Des textes pour déclarer votre amour

11. Là où nous en sommes actuellement, ce n’est certainement pas notre destination. Je vois dans un futur où nous pourrons partager un amour profond et être vraiment heureux

12. Toutes les Saint Valentin ne seront pas suffisantes pour déclarer tout mon amour à la femme que j’aime. Que notre couple survive pour toujours tel un poème, tu es le cadeau de ma vie que je chérirais à chaque anniversaire de mariage, chaque année.

13. Je ressens une joie sans fin quand je vois tes beaux yeux, c’est sur que je t’aime

14. Tu as eu une emprise sur mon cœur comme aucun autre ne l’a jamais eue. Je t’aime

15. Les mots ne décrivent pas à quel point tu me fais me sentir belle, je veux juste te faire savoir que tu possèdes tout mon cœur

16. J’ai passé des années à me cacher derrière l’amitié et cela ne pouvait pas être plus frustrant. Maintenant je t’avoue que je t’aime

17. Tu tires les ficelles de mon cœur et tu me pousses à faire des choses vraiment incroyables comme celle que je vais faire maintenant ; je pense que je suis amoureuse de toi

Mille façons de dire je t'aime / Crédit : Istock

18. Quelle meilleure façon de faire durer cette merveilleuse amitié longtemps et pour toujours que d’être plus que de simples amis

19. Le jour où je t’ai rencontré a été le plus beau jour de ma vie, depuis tu m’as volé le cœur, je t’aime tellement

20. Cela ne devrait pas vous surprendre que je sois amoureux de toi. Mais, juste au cas où cela arriverait. Je le suis depuis très longtemps

21. Je t’ai trouvé, tu as toujours été dans mes rêves tout au long de ma vie et je suis tombé amoureux de toi dès le premier jour où j’ai posé mes yeux sur toi, je te chérirai pour toujours

22. Je n’ai pas besoin d’argent cette année pour t’offrir le plus cadeau de ma vie, mon amour. Par cette lettre, mon coeur te fait sa déclaration, mon corps t’appartient où tous les jours de l’année seront comme la Saint Valentin.

23. Les meilleures choses qui me soient arrivées sont les moments passés en ta présence

24. Salut ma chérie, je veux juste te faire savoir que je suis amoureux de toi

25. J’ai essayé de te cacher mes vrais sentiments. Mais c’est vraiment impossible. Je t’aime tellement.

26. Je cherchais un moyen de te dire ce que je m’apprête à t’écrire mais je crois que, dans ces cas-là, la simplicité est la meilleure chose qui soit. Alors je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps ni passer par quatre chemins. Je vais te l’écrire simplement : je suis tombé fou amoureux de toi

27. J’espère qu’il n’est pas trop tard pour te dire à quel point le fait d’être avec toi me fait ressentir heureuse

28. Avec toi, j’ai tellement appris sur la vie et l’amitié, tu es un joyau que je ne veux jamais perdre

29. Je nie cette réalité depuis quelques années et c’est vraiment fatigant. Je t’aime

30. J’ai réfléchi à la meilleure façon de te faire part de mes sentiments à ton sujet, je viens de me rendre compte qu’il n’y a pas de moment aussi parfait, alors je veux te dire que je t’aime tellement

31. J’ai pensé à mille déclarations, mille messages, mille poèmes, mille cadeaux, tous romantiques, mais il y a bien de plus de mille façons de t’aimer

32. Mon amour a augmenté depuis que j’ai posé mes yeux sur toi pour la première fois. J’ai seulement manqué de courage pour te le faire savoir

33. Être amoureux de toi, c’est comme être amoureux d’un ange, tu es la beauté de mon cœur

34. J’ai envie de crier au monde que tu es mon seul et véritable amour

Un couple de coeurs / Crédit : Istock

Des messages et poèmes romantique en guise déclarations d’amour

35. Je veux vraiment enlever ce poids qui pèse sur ma poitrine et je ne peux pas cacher mon amour pour toi plus longtemps que je ne l’ai déjà fait. Je t’aime

36. Quand tu m’as dit que tu m’aimes, j’ai su que ma vie ne serait plus jamais la même; j’ai su que je serais amoureux de toi pour toujours.

37. J’ai été assez timide pour admettre mes vrais sentiments pour toi. Je suis tellement au-dessus de cela maintenant

38. Maintenant et pour toujours, je te veux avec moi, je t’aime

39. J’ai une confession à faire ! La plus belle chose qui me soit arrivée c’est lorsque je t’ai rencontré

40. Je dois avouer que tu es le meilleur remède pour mon cœur, je t’aime tellement

41. Mon monde est un endroit vide sans toi, je te dois tout l’amour de mon cœur, tu es la femme la plus attentionnée du monde.

42. Je chérirais à jamais ton amour dans mon cœur parce que je t’aime tellement

43. Je n’ai jamais aimé quelqu’un comme je t’aime. Tu m’as été envoyé du ciel

44. C’est moi qui t’ai envoyé un mot d’amour et des fleurs. J’ai seulement manqué de courage pour venir en personne

Un dîner en amoureux / Crédit : Istock

45. Tout l’argent du monde ne sera suffisant pour t’acheter le cadeau de mon amour, je te déclare ma flamme à travers ces poèmes pour t’avouer mon amour

46. Merci d’être un si bon ami depuis longtemps. Mais tu peux t’arrêter maintenant. Je veux que tu sois plus qu’un simple ami

47. J’ai toujours été une admiratrice de ton travail et de ta personnalité. J’espère passer plus de temps avec toi

48. Nous sommes plus que de simples amis. Cela a toujours été plus pour moi.

49. Il y a des choses qui sont difficiles à dire et plus faciles à écrire. En tout cas pour moi. Tu commences à nous connaître, ma pudeur et moi ! J’espère que tu me pardonneras cet excès de timidité. J’ai trop peur de perdre mes moyens face à toi mais je ne pouvais plus attendre pour t’écrire à quel point je t’aime

50. Pour te déclarer mon amour, j’ai voulu écrire un million de messages, un millions de poèmes et t’offrir un million de cadeaux romantiques, mais ces millions de déclarations ne seront pas assez pour te dire à quel point je t’aime.