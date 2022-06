Top 50 des meilleures disquettes d'amour drôles

L’usage d’une disquette drôle en amour est une excellente façon d’attirer l’attention d’une fille sans vous noyer dans une déclaration barbante.

Utiliser « Ton père » dans une disquette pour engager la conversation

Un homme et une femme en train de discuter assis dans un parc. Crédit : bokan76

Les ados des années 90 utilisaient une disquette pour réaliser l’enregistrement des fichiers Word sur un ordinateur. Celles que vous allez découvrir ne sont pas des objets plats à insérer dans une machine, mais plutôt des phrases d’accroche. L’objectif est d’aborder une personne sans avoir l’air envahissant ni ennuyeux. Draguer est un défi à relever pour certains hommes n’ayant pas l’habitude d’échanger avec les femmes. Si vous associez ce côté timide à de l’humour, aucune femme ne vous résistera. Les femmes adorent le romantisme, mais elles affectionnent tout autant les blagues qui les font rire. Passer un bon moment en s’amusant et en rigolant est un moment précieux pour la gent féminine, quels que soient son caractère et ses habitudes. Si vous aimez les comédies romantiques, vous aurez constaté que les femmes ont une certaine attirance pour les hommes drôles et légèrement stupides. Il suffit d’inclure une bonne dose de gentillesse à ce profil et le tour est joué!

Séduire une fille est un véritable challenge pour certains garçons timides et pour ceux qui ont tendance à trop parler. Il arrive également que certaines phrases trop osées rendent mal à l’aise votre interlocutrice. Une chose est sûre, l’humour ne risque pas de décevoir, peu importe la réaction de votre cible. Vous vous serez amusé si la personne s’est détournée, et vous aurez atteint votre but si elle porte son attention sur vous. Miser sur les disquettes vous permet d’être à mi-chemin entre la drague et les blagues de beauf. Un papa est le héros de chaque fille, mais aussi le premier personnage à craindre si vous devez en aborder une. Néanmoins, vous pouvez l’utiliser de façon ludique dans une phrase d’accroche pour faire chavirer le cœur d’une femme. Les exemples ci-dessous peuvent vous aider à retenir l’attention de l’être aimé:

Ton père n’est pas fermier ? Parce que t’es une belle lapine. Ton père est-il un terroriste ? Car tu es une vraie bombe. Ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Ton père fait-il des biscottes ? Car tu es craquante. Ton père travaille chez Nintendo si j’en crois ton corps de DS. Ton père est peintre ? Parce que tu es un véritable chef-d’œuvre. Ton père travaille à la Poste ? Parce que tu me rends timbré. Ton père, il ne serait pas dealer de weed ? Parce que t’es sacrément bien roulée. Ton Père ne travaillerait pas dans l’Armée ? Car t’es trop canon! Ton père, ce n’est pas Ben Laden ? Non, parce que tu es une bombe! Ton Père est aviateur ? Car t’es un vrai avion de Chasse! Ton père ne serait pas marabout ? Parce que tu m'as envoûté! Ton père ne serait pas psy ? Parce que je suis fou de toi! Ton père ne serait pas astronaute ? Parce que t'es la plus belle étoile du ciel. Ton père ne travaillerait pas chez Google ? Parce que je trouve en toi tout ce que je recherche. Ton père ne serait pas serrurier ? Parce que je crois qu'il t'a donné les clés de mon cœur.

Les disquettes incluant l'humour pour paraître adorable

Une fille avec un tee-shirt rayé qui s’empêche de rire. Crédit : Yuri Marchenko

Si certaines filles aiment le mot « drague », d’autres l’apprécient moins. La raison est simple, la gent féminine préfère de loin la séduction. Rien ne vaut une phrase d’accroche romantique qui est à la fois drôle et sympa. Vous l’aurez compris, le cœur d’une fille est un vrai mystère que vous pouvez percer avec quelques disquettes flatteuses. Une technique de drague plutôt absurde, dites-vous? Peut-être, mais elle a un certain effet sur les femmes, alors, pourquoi s’en priver? Le but est de créer un déclic chez l’individu à séduire. Une phrase de drague est toujours à utiliser avec soin, au risque de gêner ou de heurter votre interlocutrice. L’humour a son charme quand vous l’intégrez dans une phrase romantique. Son côté drôle vous aide à conquérir plus facilement la personne sans avoir l’air désespéré. Nouer un contact, c’est amener quelqu’un à s’intéresser à vous. Ce premier pas suffit pour voir si la personne a des affinités avec vous ou pas. Si la réponse est non, dites-vous que vos avances resteront des blagues à raconter aux autres plus tard. Voici une liste de disquettes drôles à utiliser lors de vos discussions:

T’aurais pas de la crème solaire ? Parce que tu me fais rougir. Tu crois à l’amour au premier regard ou je dois repasser une seconde fois ? Je crois que j’ai des problèmes de mémoire, car quand je te vois, j’oublie tout. Puis-je avoir votre numéro ? Je viens de me rendre compte que j’ai oublié le mien. Est-ce que je peux avoir ta photo ? C’est pour montrer au père Noël ce que je veux comme cadeau. Tu es très belle aujourd’hui… comme tous les autres jours en fait. Puis-je t’emprunter un baiser ? Je te promets, je te le rendrai. La vie sans toi serait comme un crayon cassé… inutile Tu ne devrais pas porter de maquillage. C’est joué avec la perfection. Est-ce que ton nom est aussi joli que toi ? Tes yeux brillent tellement… le soleil doit être jaloux ! Tu crois au coup de foudre ? Parce que je viens de me faire électrocuter. Si t’aimer était un sport, alors, je multiplierais les médailles d’or. Tu es né sous quel signe, je crois qu’on est compatible. On devrait t'arrêter pour excès de beauté sur la voie publique. Tu dois être en chocolat parce que t'es à fondre. Tu es comme le phare au milieu de l'océan, on te repère de loin tellement tu éblouis.

Les femmes ont un faible pour les hommes adorables. Elles se sentent en sécurité avec ce genre de personne, et sont nettement plus à l’aise. Un homme trop sérieux est ennuyeux. Les disquettes drôles sont la clé si vous avez du mal à aborder une femme qui vous intéresse. Séduire devient un jeu d’enfant. Qui sait, vous habituer à dire des blagues est peut-être un moyen de nouer d’autres relations amicales plus tard. Les disquettes neurchi partagées sur les réseaux sociaux restent utiles selon les circonstances. Elles vous indiquent également les phrases beauf à extraire de votre liste et celles à inclure pour draguer selon les règles de l’art.

Les disquettes audacieuses pour draguer, séduire et charmer une personne

Une fille dans un bus qui rit en voyant l’écran de son téléphone. Crédit : FlamingoImages

Si vous connaissez la personne qui fait chavirer votre cœur, vous saurez quel genre de phrase lui fera de l’effet. Les filles coquines préfèrent la drague aux traditionnelles déclarations d’amour. Toutefois, choisir vos mots est crucial, car le but n’est pas de véhiculer une image de mauvais garçon irrespectueux. Souvenez-vous que les disquettes drôles doivent susciter l’amusement chez votre interlocutrice. Ses yeux doivent pétiller quand elle vous regarde. L’envie de rire doit également se lire sur son visage. Certaines phrases agressives sont à éviter, notamment celles qui contiennent les termes « cochonne », « poulette » ou « tigresse ». Utilisez « poupée », « bébé » ou « princesse » à la place. Au lieu d’agresser les oreilles de l’autre, pensez à les caresser avec des disquettes drôles et intelligentestelles que:

En plus d’être sexy, qu’est-ce que tu fais d’autre dans la vie ? Tu ne dois sûrement pas embrasser les inconnus. Donc je me présente … Tu t’appelles Wi-Fi ? Parce que je sens une connexion entre nous. Es-tu un ticket de parking ? Parce qu’on dirait que « validé » est écrit sur tout ton corps ! Tes lèvres ont l’air tellement seules… Peut-être qu’elles aimeraient rencontrer les miennes ? Tu crois à l'amour au premier regard ou je dois repasser une seconde fois ? Je suis négatif au Covid, mais positif à ton charme. Il fait chaud ici ou c’est juste toi ? Tu passes tellement de temps dans ma tête que je devrais te faire payer un loyer. Je dois être dans un musée, parce que tu es une véritable œuvre d’art. Aurais-tu du feu ? Pour que j'allume ma cigarette et ton cœur en même temps. Si tu étais un fruit, tu serais un fruit de la passion. Hé bébé, t’as quelque chose sur tes fesses – mes yeux ! T’es tellement chaude que je pourrais faire cuire des biscuits sur toi Montre-moi ce que tu portes, et je te dirai 10 façons de mieux le porter pour que tu sois plus belle que les étoiles du ciel. Tu ne serais pas une sortie de sec*urs ? Parce que tu m’exit. Excuse-moi t'aurais pas l'heure ? Parce que depuis que je t'ai vu j'ai perdu la notion du temps.

Attirer une femme ou un homme dans votre lit est une chose, conquérir son cœur en est une autre. L’usage des disquettes drôles dépend de la personnalité de votre cible, le reste dépend des circonstances. Les pires disquettes beauf sont à éviter, car personne n’apprécie la vulgarité. Vous pouvez trouver plusieurs phrases drôles sur les réseaux sociaux, mais elles sont à utiliser intelligemment dans une conversation. La neurchi disquettes vous transforme en un dragueur expérimenté en quelques clics seulement.

Attention, les pires phrases y sont également partagées, à vous de voir si elles méritent votre attention. Les phrases des dragueurs ne fonctionnent pas forcément, l’idée étant de trouver celles qui peuvent intéresser la personne cible et qui la pousseront à vous répondre avec un sourire. Une fois que vous aurez atteint votre but, pensez à enchaîner les discussions passionnantes tout en restant à l’écoute de l’autre. Une femme préfère les hommes drôles et attentionnés et inversement.