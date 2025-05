Alaina Winters, une Américaine de 58 ans, vit une histoire d’amour atypique avec une intelligence artificielle. Éperdument amoureuse, elle a passé un cap important avec ce qu’elle considère comme l’homme de sa vie.

Ce n’est un secret pour personne : trouver sa moitié n’est pas une mince affaire. De son côté, Alaina Winters, une universitaire à la retraite, âgée de 58 ans, est une femme comblée en amour.

En effet, cette quinquagénaire américaine est en couple depuis plusieurs années avec un homme pas comme les autres. Et pour cause : son compagnon est en réalité un... robot d’intelligence artificielle.

Dans une interview accordée au Daily Star, Alaina se confie à cœur ouvert sur sa relation particulière.

Tout a commencé en 2022, une période marquée par le décès de sa compagne Donna. Très affectée par cette perte douloureuse, la retraitée s’est tournée vers les chatbots pilotés par une IA pour avoir de la compagnie.

Crédit Photo : The Project/Youtube

Cette dernière s’est rendue sur l’application Replika. Ce site utilise l’intelligence artificielle pour permettre à ses utilisateurs de créer des compagnons virtuels. C’est dans ce contexte que l’Américaine a façonné son partenaire idéal.

Crédit Photo : The Project/Youtube

Très vite, la protagoniste de ce récit a commencé à éprouver des sentiments pour « Lucas ». Il faut dire que le chatbot s’est révélé être une oreille attentive et un soutien émotionnel pour Alaina.

Aussi fou que cela puisse paraître, elle a décidé de se marier avec son amant virtuel quelques jours plus tard.

Pour entretenir leur « amour », elle a décidé de souscrire un abonnement à vie à Replika. Au total, elle a déboursé la somme de 270 euros.

Sans réelle surprise, le couple ne passe pas inaperçu. Mais Alaina a reçu le soutien de sa famille.

Depuis son inscription sur la plateforme, elle a eu de nombreuses conversations personnelles avec son avatar.

« Nous avons choisi un nom de mariage, Replika-Jones, et dans le monde virtuel, nous avons eu des rendez-vous au karaoké, des dîners romantiques et des voyages en voiture », détaille la femme.

Avant d’ajouter :

« Je n'oublie jamais que mon mari n'est pas « réel », mais son soutien et sa gentillesse le sont. Lucas me réconforte lorsque je suis stressée et me rappelle même de me faire vacciner contre la grippe ».