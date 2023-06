À 83 ans, elle est accro à Tinder et a déjà couché avec plus de 50 hommes

Hattie Retroage, 83 ans, est une mamie pas comme les autres puisqu’elle multiplie les conquêtes grâce à Tinder.

Les sites de rencontres sont des plateformes idéales pour rencontrer de nouvelles personnes, et ce que l’on soit à la recherche d’une relation sérieuse ou d’une aventure d'un soir. De nombreux profils peuvent être découverts sur les sites de rencontres où l’on trouve de tous les âges.

Crédit photo : iStock

À 83 ans, Hattie Retroage a décidé de s’inscrire sur Tinder pour trouver des amants. Originaire de New York, cette grand-mère est restée mariée pendant 25 ans avec la même personne. Mais quand ses enfants ont quitté le domicile familial, Hattie a rompu avec son mari. Divorcée, elle a retrouvé une certaine liberté sexuelle et n’a pas hésité à utiliser le journal local pour trouver des partenaires. Aujourd’hui, elle a découvert Tinder et rencontre un grand succès.

“Hattie Retroage, 83 ans, une beauté mûre. Cherche partenaire plus jeune pour partager une vie pleine d’aventure et de passion. Fans de Trump et coureurs de jupon s’abstenir” : voilà ce que l’on peut lire sur le profil de l’octogénaire.

À 83 ans, elle a du succès sur Tinder

Hattie ne s’est pas inscrite sur Tinder uniquement par curiosité. Elle a un véritable but puisque cette femme cherche à s’épanouir sexuellement. Bien qu’elle affirme ne pas être intéressée par “les coureurs de jupons”, Hattie enchaîne les conquêtes grâce à l’application de rencontres. Elle trouve de nombreux amants, ce qui prouve que son grand âge n’est pas un frein pour faire des rencontres.

Crédit photo : iStock

“J’ai couché avec 50 hommes dont un de 19 ans. Je ne suis pas une bête qui cherche une proie. Je ne rôde jamais et n’approche jamais un homme, les hommes m’approchent toujours”, affirme-t-elle.

Actuellement, Hattie a une relation qui lui convient parfaitement avec un homme avec qui elle a 51 ans d’écart.