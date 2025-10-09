À 86 ans et avec une prothèse au genou, il bat un record du monde en gravissant un sommet de 8 163 mètres

Par ·

Carlos Soria

Vendredi 26 septembre, Carlos Soria a réalisé un exploit : malgré son âge avancé et sa prothèse au genou, il est parvenu à atteindre le sommet du Manaslu, haut de 8 163 mètres.

Calos Soria, âgé de 86 ans, a réussi à gravir le huitième sommet le plus haut du monde. Après trois jours d’ascension, il a atteint le Manaslu, haut de 8 163 mètres, ce vendredi 26 septembre. Un exploit d’autant plus remarquable que Carlos Soria a un âge avancé et une prothèse au genou. En effet, ses jambes sont fragiles suite à un accident survenu à plus de 7 000 mètres dans le Dhaulagiri, en 2023.

Carlos Soria et son équipe en haut du sommetCrédit photo : @yosuboconcarlossoria / Instagram

L’alpiniste était accompagné d’un photographe et d’une équipe de sherpas. S’il a réussi à atteindre le sommet, la descente a été plus difficile. Victime de douleurs dans les jambes, il a terminé sa route en hélicoptère.

Un record du monde

Malgré ces difficultés, Carlos Soria a battu le record du monde de l’homme le plus âgé à gravir un tel sommet. Selon Ouest-France, ce record était détenu par Yuichiro Miura, un Japonais qui a gravi l’Everest à 80 ans. Des exploits similaires à celui de cet homme âgé de 102 ans qui est devenu la personne la plus âgée à gravir le mont Fuji, au Japon, ou encore de cet alpiniste chinois qui, privé de ses deux jambes, a escaladé l'Everest.

Carlos SoriaCrédit photo : @yosuboconcarlossoria / Instagram

Cette ascension est une belle revanche pour l’octogénaire. En effet, ce n’était pas la première fois qu’il cherchait à gravir ce sommet. Sa première tentative remonte à l’année 1975, lorsqu’il est parti avec une expédition. Cependant, il n’a pas réussi à atteindre le sommet, blessé en posant des cordes fixes. Il a finalement eu sa revanche en 2010 en montant sans oxygène à 71 ans, avant de réitérer l’expérience avec oxygène à 86 ans.

Carlos SoriaCrédit photo : @yosuboconcarlossoria / Instagram

Carlos Soria a de nombreux sommets à son actif : il est monté sur l’Everest à 60 ans, sur le K2 à 60 ans, le Kangchenjunga à 75 ans et l’Annapurna à 77 ans. Ainsi, l’alpiniste a gravi 12 des 14 sommets de plus de 8 000 mètres, dont dix après 60 ans. Il ne lui reste plus que le Daulaghari (8 167 mètres) et le Shishapangma (8 027 mètres) pour compléter sa collection. Un défi qu’il compte bien réussir.

Source : Ouest-France
Suivez nous sur Google News
Montagne

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Capture d'écran montrant la victime dévaler la pente
Vidéo glaçante : un alpiniste fait une chute mortelle de 200 mètres après avoir détaché sa corde pour prendre une photo
Le chat de Pallas photographié dans l'Himalaya
Un chat de Pallas extrêmement rare a été photographié pour la première fois dans l'Himalaya
Zane Wach
Les derniers mots glaçants d'un garçon de 14 ans, alors qu'il s'apprête à se jeter dans le vide sous les yeux de son père impuissant
un groupe de randonneurs
Le sac de randonnée : l'allié indispensable de vos sorties
Des montagnes en Antarctique
Une chaîne de montagnes de 3 500 kilomètres de long découverte sous la glace de l'Antarctique