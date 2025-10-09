À 86 ans et avec une prothèse au genou, il bat un record du monde en gravissant un sommet de 8 163 mètres

Vendredi 26 septembre, Carlos Soria a réalisé un exploit : malgré son âge avancé et sa prothèse au genou, il est parvenu à atteindre le sommet du Manaslu, haut de 8 163 mètres.

Calos Soria, âgé de 86 ans, a réussi à gravir le huitième sommet le plus haut du monde. Après trois jours d’ascension, il a atteint le Manaslu, haut de 8 163 mètres, ce vendredi 26 septembre. Un exploit d’autant plus remarquable que Carlos Soria a un âge avancé et une prothèse au genou. En effet, ses jambes sont fragiles suite à un accident survenu à plus de 7 000 mètres dans le Dhaulagiri, en 2023.

Crédit photo : @yosuboconcarlossoria / Instagram

L’alpiniste était accompagné d’un photographe et d’une équipe de sherpas. S’il a réussi à atteindre le sommet, la descente a été plus difficile. Victime de douleurs dans les jambes, il a terminé sa route en hélicoptère.

Un record du monde

Malgré ces difficultés, Carlos Soria a battu le record du monde de l’homme le plus âgé à gravir un tel sommet. Selon Ouest-France, ce record était détenu par Yuichiro Miura, un Japonais qui a gravi l’Everest à 80 ans. Des exploits similaires à celui de cet homme âgé de 102 ans qui est devenu la personne la plus âgée à gravir le mont Fuji, au Japon, ou encore de cet alpiniste chinois qui, privé de ses deux jambes, a escaladé l'Everest.

Crédit photo : @yosuboconcarlossoria / Instagram

Cette ascension est une belle revanche pour l’octogénaire. En effet, ce n’était pas la première fois qu’il cherchait à gravir ce sommet. Sa première tentative remonte à l’année 1975, lorsqu’il est parti avec une expédition. Cependant, il n’a pas réussi à atteindre le sommet, blessé en posant des cordes fixes. Il a finalement eu sa revanche en 2010 en montant sans oxygène à 71 ans, avant de réitérer l’expérience avec oxygène à 86 ans.

Crédit photo : @yosuboconcarlossoria / Instagram

Carlos Soria a de nombreux sommets à son actif : il est monté sur l’Everest à 60 ans, sur le K2 à 60 ans, le Kangchenjunga à 75 ans et l’Annapurna à 77 ans. Ainsi, l’alpiniste a gravi 12 des 14 sommets de plus de 8 000 mètres, dont dix après 60 ans. Il ne lui reste plus que le Daulaghari (8 167 mètres) et le Shishapangma (8 027 mètres) pour compléter sa collection. Un défi qu’il compte bien réussir.