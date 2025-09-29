Vidéo glaçante : un alpiniste fait une chute mortelle de 200 mètres après avoir détaché sa corde pour prendre une photo

En Chine, un alpiniste est mort en pleine ascension d’un sommet après avoir détaché sa corde de sécurité pour prendre une photo. Il a dévalé la pente avant de chuter mortellement.

Un incident tragique. La semaine dernière, un alpiniste a perdu la vie brutalement pendant son ascension du Nama Peak, un sommet situé dans la préfecture chinoise de Ganzi (Sichuan), qui culmine à 5 588 mètres d’altitude.

Que s’est-il passé ? Selon les médias locaux, un groupe de grimpeurs amateurs s’est mis en tête de gravir la montagne enneigée alors que celle-ci était fermée au public, et ce, sans alerter les autorités compétentes.

A man in his 30s died on Nama Peak in Sichuan, China, after reportedly untying his safety rope to take photos near a crevasse.



Witnesses said he slipped without an ice axe, slid over 200 meters, and disappeared from view. Authorities are investigating the incident.



Il veut faire une photo et chute mortellement

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la montée a pris une tournure dramatique. Un homme de 31 ans n’a pas hésité à décrocher ou desserrer son dispositif de sécurité et a fait une chute en voulant prendre une photo.

Cette scène insoutenable a été capturée en vidéo. Sur ces images diffusées sur les réseaux sociaux, on voit la victime, dépourvue d’un piolet, dévaler la pente sur plus de 200 mètres avant de disparaître, sous le regard impuissant de ses camarades.

Le bureau de l’Éducation et des Sports de la ville de Kangding a déclaré que le corps de l’alpiniste a été retrouvé. Hélas, ce dernier n’a pas survécu à la chute.

« Ils ont tenté d’escalader la montagne sans se faire remarquer, mais une fois au sommet, le terrain est devenu trop glissant », a indiqué un employé du Bureau municipal de la culture, de la radiodiffusion et du tourisme a uShangyou News.

Comme le souligne RMC Sport, l’ascension du Nama Peak, ainsi que toutes les activités d’alpinisme, sont interdites depuis le 6 août 2024, en raison d’une fissure d’environ 50 mètres de long.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de ce drame