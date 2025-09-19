Âgée de 101 ans, cette barista sert des cafés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale

En Italie, Anna Possi, 101 ans, est considérée comme la plus ancienne barista du pays, officiant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

C’est à se demander quel est son secret de jouvence ! A Nebbiuno, petit village du Piémont perché au-dessus du lac Majeur, Anna Possi est fidèle à son poste depuis près de 70 ans. Cette dame âgée de 101 ans a commencé à travailler dans la restauration à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les restaurants de ses oncles, alors que l’Italie se relevait à peine du terrible conflit.

En 1958, c’est avec son mari qu’elle ouvre son café baptisé le “Bar Centrale”. Et depuis, elle ne manque jamais une journée de service. Chaque jour, de 7 heures du matin à 19 heures (voire plus tard en été), Anna Possi est présente derrière son bar qui a, comme autre particularité, d’ouvrir 365 jours par an.

Crédit photo : Christoph Sator / dpa

Une barista qui a évolué avec son temps

Comme l’explique la patronne, elle a vu passer l’après‑guerre, le boom économique italien, l’essor du tourisme autour du lac Majeur et la transformation du café en produit lifestyle. Le bar, quant à lui, s’est diversifié au fil des ans, obtenant même une licence pour servir de l’alcool en 1971.

Parfois, sa fille Cristina, âgée de 61 ans, qui travaille en face à la mairie, lui donne un coup de main. Elle vit également juste au-dessus du bar, dans l'appartement voisin. Le fils de Possi vit à 75 kilomètres de là, à Milan, et ses deux petites-filles ont déjà quitté la maison. Ainsi, même à 100 ans, elle effectue seule la plupart des tâches du matin au soir. Elle coupe même elle-même le bois pour le petit poêle.

Crédit photo :Instagram/@_violi.luigi

De nos jours, le "Bar Centrale" attire toujours les habitués, mais surtout des touristes qui veulent rencontrer Anna Possi. Si vous passez dans le coin, sachez tout de même que la barista ne vous préparera pas de boissons "instagrammables". Oubliez donc les lattes et les matchas.