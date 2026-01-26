Un petit chien de 4 kg s'approche de son fils, il prend peur, le jette dans le vide... et le tue

Stupeur en Italie, où un homme a jeté un chien âgé et minuscule dans le vide sous les yeux de sa propriétaire. Une plainte a été déposée.

Une scène surréaliste s’est produite à Udine, en Italie. En pleine balade, un chien est mort après une chute mortelle dans un immeuble. Celle-ci a été provoquée par un voisin qui a eu peur des aboiements de l’animal.

Un chien âgé et fragile

Les faits se sont déroulés dimanche 18 janvier. Alors que l’après-midi battait son plein, une femme a laissé son petit caniche, prénommé Pepe, se promener librement dans la cour de sa résidence pour qu'il fasse ses besoins, rapporte le journal local Il Dolomiti.

La sortie a pris une tournure tragique lorsque la boule de poils âgée de 13 ans s’est approchée d’un enfant en aboyant et « manifestant de la curiosité mais aucune agressivité », soulignent nos confrères.

Crédit Photo : Facebook

Contre toute attente, le père du bambin, craignant peut-être pour la sécurité de celui-ci, a saisi le quadrupède de quatre kilos et l’a jeté par-dessus une barrière. Le pauvre toutou a atterri quatre mètres plus bas, dans un parking souterrain.

Davide, le fils de la propriétaire du chien, s'est aussitôt précipité sur les lieux, a porté secours à Pepe et l'a emmené d'urgence chez le vétérinaire.

Malheureusement, le caniche, qui souffrait d’une maladie cardiaque, est décédé des suites de ses blessures.

Une plainte déposée

À la suite de ce drame, la maîtresse de Pepe a déposé plainte contre son voisin auprès du commissariat de police d’Udine.

De son côté, Davide a raconté ce qu’il s’est passé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« Il n’a jamais fait de mal à personne. Il ne faisait qu’apporter de la joie aux gens qu’il rencontrait », explique l’Italien.

Avant d’ajouter :

« Si tu as peur pour ton fils, prends-le dans tes bras, pas le chien. Pourquoi soulever un animal de quatre kilos et le jeter, tout en ayant conscience de la gravité du geste ? ».

Crédit Photo : Facebook

Sa publication a attiré l’attention de Massimo Comparotto, président d'OIPA Italie, une association et protection animale.

Interrogé par Corriere della Serra, le militant dénonce un « acte cruel et gratuit contre un animal sans défense ».

« Rien ne justifie ce qui est arrivé à Pepe, qui, compte tenu de sa taille et de son âge, ne pouvait absolument pas représenter un danger », a-t-il indiqué.

Crédit Photo : iStock

Ce dernier a annoncé qu’il porterait plainte contre l’auteur des faits. Il prévoit aussi de se joindre à la procédure pénale en tant que partie civile afin d’obtenir une condamnation.

Le père du petit garçon pourrait être poursuivi pour cruauté envers un animal. Un crime passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.