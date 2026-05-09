Alerte job de rêve : une famille propose 70 000 euros à l'année pour s'occuper de leur chien

S’occuper d’un chien, c’est certainement un travail agréable, surtout quand un salaire conséquent s’accompagne à la tâche. Telle est l’offre d’emploi qui rencontre, au Royaume-Uni, un succès considérable parmi les potentiels candidats.

Le métier de dog-sitter est généralement une activité que l’on fait pour arrondir ses fins de mois et pour dépanner. Rares sont les propositions de s’occuper d’un animal domestique à plein temps. Au Royaume-Uni, une offre d’emploi atypique propose de s’occuper d’un chien au sein d’un domaine privé, avec logement premium et salaire confortable à la clé.

Bien évidemment, l’annonce a rapidement attiré des milliers de candidats.

« Ce rôle consiste principalement à assurer une présence constante sur la propriété, à veiller au bien-être et à la routine quotidienne du chien de la famille, et à aider l’équipe domestique pour des tâches de soutien légères sur le domaine »

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Un salaire conséquent et la possibilité d’être logé sur place

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Parmi ces « tâches » : réchauffer des plats préparés par un chef, préparer de petites collations ou encore nettoyer la cuisine après utilisation. Le profil recherché doit être « chaleureux, calme et fiable ».

Il s’agit d’un poste à temps plein, avec des horaires du dimanche au jeudi, de 9 h à 18 h. Une certaine flexibilité est toutefois attendue en fonction de la présence de la famille sur le domaine. Concernant l’animal, il faudra l’accompagner à ses rendez-vous chez le vétérinaire, au toilettage ou au dressage, lui tenir compagnie, veiller à ses repas et le promener régulièrement.

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La personne retenue pourra même être logée sur place, éventuellement avec son partenaire et son propre animal de compagnie. En seulement trois jours, l’annonce d'emploi a suscité un tel engouement qu’elle a été désactivée après avoir reçu des milliers de candidatures. Et pour cause : le salaire proposé atteint 60 000 livres par an (soit environ 70 000 €). De quoi susciter des vocations !