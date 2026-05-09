Alerte job de rêve : une famille propose 70 000 euros à l'année pour s'occuper de leur chien

Par  |

Un chien

S’occuper d’un chien, c’est certainement un travail agréable, surtout quand un salaire conséquent s’accompagne à la tâche. Telle est l’offre d’emploi qui rencontre, au Royaume-Uni, un succès considérable parmi les potentiels candidats.

Le métier de dog-sitter est généralement une activité que l’on fait pour arrondir ses fins de mois et pour dépanner. Rares sont les propositions de s’occuper d’un animal domestique à plein temps. Au Royaume-Uni, une offre d’emploi atypique propose de s’occuper d’un chien au sein d’un domaine privé, avec logement premium et salaire confortable à la clé.

Bien évidemment, l’annonce a rapidement attiré des milliers de candidats.

« Ce rôle consiste principalement à assurer une présence constante sur la propriété, à veiller au bien-être et à la routine quotidienne du chien de la famille, et à aider l’équipe domestique pour des tâches de soutien légères sur le domaine »

Un chienCrédit photo : iStock

Un salaire conséquent et la possibilité d’être logé sur place

La suite après cette vidéo

Parmi ces « tâches » : réchauffer des plats préparés par un chef, préparer de petites collations ou encore nettoyer la cuisine après utilisation. Le profil recherché doit être « chaleureux, calme et fiable ».

Il s’agit d’un poste à temps plein, avec des horaires du dimanche au jeudi, de 9 h à 18 h. Une certaine flexibilité est toutefois attendue en fonction de la présence de la famille sur le domaine. Concernant l’animal, il faudra l’accompagner à ses rendez-vous chez le vétérinaire, au toilettage ou au dressage, lui tenir compagnie, veiller à ses repas et le promener régulièrement.

Crédit photo : iStockCrédit photo : iStock

La personne retenue pourra même être logée sur place, éventuellement avec son partenaire et son propre animal de compagnie. En seulement trois jours, l’annonce d'emploi a suscité un tel engouement qu’elle a été désactivée après avoir reçu des milliers de candidatures. Et pour cause : le salaire proposé atteint 60 000 livres par an (soit environ 70 000 €). De quoi susciter des vocations !

Google Follow Suivez nous sur Google

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

À lire aussi
Un chien en train de se promener
Alerte job de rêve : une famille fortunée propose 70 000 € par an pour... s'occuper de son chien
Chat errant allongé sur un muret en Grèce
Alerte job de rêve : une association propose de vivre sur une île paradisiaque, à condition de s'occuper de... chats errants
Amis regardant un match de foot
ALERTE JOB DE RÊVE : une chaîne TV vous paie 42 000 € pour regarder tous les matchs de la Coupe du monde
Une femme dort avec son chat
49% des Français font dormir leur chien ou leur chat dans leur chambre, selon un sondage
Captures d'écran Instagram
Un chien sauve sa famille en aboyant pour l'alerter d'un incendie dans le garage