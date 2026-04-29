Alerte job de rêve : une famille fortunée propose 70 000 € par an pour... s'occuper de son chien

Vous aimez les chiens et cherchez un travail ? Ce job très bien rémunéré pourrait bien être fait pour vous. Suivez le guide !

Être payé une petite fortune pour s’occuper d’un chien ? C’est l’offre insolite proposée par l’agence Achieve Hospitality, experte du recrutement de personnel pour des maisons de luxe au Royaume-Uni.

Un dog-sitter payé… 70 000 euros

Une famille installée dans un domaine privé du Surrey cherche en effet un dog-sitter pour s’occuper de son chien, rapporte Cheshire Live.

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La personne retenue sera nourrie et logée sur place, dans un cottage de la propriété. L’offre précise que tous les frais liés au logement sont pris en charge, de quoi faire de sacrées économies. Par ailleurs, son partenaire et ses animaux de compagnie sont les bienvenus.

Côté salaire, le poste est rémunéré à hauteur de 60 000 livres sterling par an, soit environ 70 000 euros. L’emploi est à temps plein, du dimanche au jeudi, de 9 h à 17 h.

À noter que le planning peut être flexible selon les périodes où la famille est présente dans la résidence. En quoi consiste ce job de rêve ?

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Un job multitâches

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L’annonce recherche « un accompagnateur de chien et assistant de domaine fiable et attentionné ».

« Ce rôle consiste principalement à assurer une présence constante sur la propriété, à veiller au bien-être et à la routine quotidienne du chien de la famille », souligne le texte.

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Dans le détail, l’employé(e) aura pour missions de nourrir, promener et tenir compagnie au toutou.

« Vos responsabilités incluent le suivi de la santé et du bien-être du chien, ainsi que la tenue de son journal quotidien. Celui-ci recense les activités habituelles, les repas, les promenades et les rendez-vous chez le vétérinaire, le toiletteur et le dresseur, selon les besoins », peut-on lire dans l’offre.

Ce n’est pas tout. En parallèle, il devra « aider l’équipe domestique pour des tâches de soutien légères sur le domaine », notamment réceptionner les livraisons, réchauffer des plats préparés par des chefs ou signaler tout problème nécessitant une intervention.

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Sans réelle surprise, cette offre d’emploi, alléchante sur le papier, a attiré de nombreux candidats, a précisé l’agence sur son site, avant d’être supprimée faute de pouvoir accepter davantage de candidatures.