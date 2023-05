Après avoir écrit un livre consacré au deuil suite à la mort de son mari, elle est inculpée pour son... meurtre

Une Américaine est actuellement au centre d’une affaire sordide digne d’un mauvais polar, après avoir été inculpée de meurtre. Récit.

Le crime était (presque) parfait !

Depuis quelques jours, une affaire criminelle étonnante secoue la petite ville de Kamas, située dans l’Utah (États-Unis).

Cette commune d’à peine 2 000 âmes vient de découvrir avec stupeur que l’une de ses célébrités locales était peut-être une meurtrière.

Kouri Richins, respectable veuve de 33 ans, se retrouve en effet dans le collimateur de la justice qui l’a inculpée de meurtre ce lundi 8 mai.

Kouri Richins. Crédit photo : AP

Elle est accusée d'avoir tué son mari, peu de temps après avoir écrit un livre sur son décès

Cette mère de trois enfants est soupçonnée d’avoir tué son mari Eric Richins alors même qu’elle avait construit sa notoriété suite au décès brutal de ce dernier, en écrivant un livre, consacré au deuil.

Les faits remontent au mois de mars 2022 lorsque le corps sans vie d’Eric Richins est retrouvé dans la chambre du couple.

Interrogée par la police comme le veut la procédure, Kouri déclare alors aux enquêteurs avoir apporté un Moscow Mule (cocktail à base de vodka et de ginger beer) à son mari avant qu’il aille se coucher, puis raconte avoir dormi dans la chambre de l’un de ses enfants pour le rassurer après un cauchemar.

Ce n’est qu’au réveil qu’elle aurait découvert la dépouille de son époux.

L’autopsie révélera après coup que la mort d’Eric Richins a été provoquée par une overdose de fentanyl, un puissant opiacé. La victime aurait ainsi ingéré 5 fois la dose létale.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Pas inquiétée sur le moment, Kouri entame alors une nouvelle vie de veuve et de mère de famille, puis sort peu de temps après un livre pour enfants intitulé « Are You With Me » (« Es-tu avec moi ? »), dans lequel elle évoque le difficile travail du deuil.

En vente notamment sur Amazon (qui l’a depuis retiré de sa plateforme), l’ouvrage est alors décrit comme « réconfortant et rassurant », car il est « écrit par une mère aimante qui a elle-même traversé cette épreuve ».

Dans le même temps, loin de ces considérations littéraires, les policiers qui poursuivent leur enquête découvrent que Kouri s’est procuré une trentaine de pilules de fentanyl auprès d’une connaissance, peu de temps avant le décès suspect de son mari.

Pire encore, les enquêteurs s’aperçoivent que ce dernier « avait dit à un ami qu’il pensait que sa femme essayait de l’empoisonner », un mois avant de mourir.

La mère de famille aurait également effacé des textos envoyés la nuit du drame, avant de remettre son smartphone aux policiers.

Face à ces éléments troublants, Kouri Richins a donc été inculpée pour meurtre avec circonstances aggravantes.

Elle risque la réclusion criminelle à perpétuité.