Après avoir perdu 150 kilos, il montre son incroyable transformation

Sur Twitter, un homme nommé Cole Prochaska a montré l’incroyable transformation apr!s avoir perdu 150 kilos.

On le sait, quand il s’agit de perdre du poids, il est question très souvent d’une question de volonté à toute épreuve. Et lorsque l’on part de très loin, le chemin est encore bien plus dur à parcourir.

C’est donc avec une grande fierté que Cole Prochaska, un homme résident en Caroline du Sud, a montré les résultats significatifs de son aventure sportive qui l’a vu perdre 150 kilos.

Sur Twitter, Cole a publié une photo avant/après de lui, démontrant la métamorphose exceptionnelle de son corps, après avoir perdu 150 kilos.Si son visage est bien plus affiné et ses bras plus musclés, c’est surtout l’immense masse de graisse perdue qui est saisissante. On peut alors voir, au niveau de son ventre et de sa poitrine, toute la peau désormais trop excessive pour recouvrir son organisme.

It's very hard to share a shirtless picture but I've come so far. Over 336lbs down! Most didn't believe in me but I believed in myself. Thanks for the inspiration bros @Cernovich @BowTiedOx @AJA_Cortes @Derek_Fitness @dookiebutter100 @bowtiedwhitebat @bowtiedbrazil @BowtiedCuda pic.twitter.com/M7atqHZayW