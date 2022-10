Âgé de 86 ans, ce champion japonais de bodybuilding impressionne le monde entier

Vieillir ne signifie pas que l'on doit cesser de faire ce qui nous fait nous sentir vivants, et Toshisuke Kanazawa en est la preuve. Ce bodybuilder nippon de 86 ans a récemment participé au championnat japonais de culturisme et a battu son propre record en devenant la personne la plus âgée à le faire au Japon.

Crédit : toshisuke.kanazawa / Instagram

Toshisuke Kanazawa, qui vit à Hiroshima, a participé à la 68e édition du championnat à Osaka contre des hommes beaucoup plus jeunes que lui. C'est la deuxième année consécutive qu'il participe au championnat national, qu'il a déjà remporté deux fois par le passé. Bien qu’il n'ait pas atteint les 12 finalistes, il n'était pas déçu mais plutôt reconnaissant d'avoir eu l'occasion de participer. « J’espère pouvoir toucher le cœur des autres lorsqu'ils me voient relever un défi, même à un âge avancé » a-t-il déclaré.

L'octogénaire a commencé à concourir sérieusement à l'âge de 20 ans, et a remporté le championnat du Japon pour la première fois quatre ans plus tard. À 27 ans, il a remporté son deuxième titre de Mister Japan, et à 34 ans, il a décidé qu'il en avait assez et s'est retiré. Cependant, il fait son retour avant d'avoir 50 ans, pour encourager sa femme, comme il l'explique, qui était sujette à des problèmes de santé. Il s'est souvenu que rien ne l'avait rendue plus heureuse que lorsqu'il gagnait, et il a alors décidé de reprendre son entraînement, d'affiner son régime alimentaire et de recommencer. Il a arrêté de fumer et de boire, a supprimé la viande et le poisson de son alimentation, et est revenu à des repas composés principalement de riz, de haricots de soja fermentés et de soupe miso avec des œufs, et a commencé à passer trois heures par jour à la salle de sport.

À 57 ans, Toshisuke Kanazawa a remporté les championnats Masters pour les bodybuilders de 40 ans et plus, et il a été champion du Japon 15 fois au total. En 2016, il a atteint la sixième place mondiale dans une compétition pour les culturistes de plus de 65 ans, et a obtenu sa médaille spéciale en tant que concurrent le plus âgé. Le fanatique de fitness n'a pas l'intention de prendre sa retraite de sitôt, et aspire à continuer à concourir pendant encore au moins quatre ans.

Crédit : toshisuke.kanazawa / Instagram

Crédit : toshisuke.kanazawa / Instagram

Il vise la barre des 100 ans

Il a terminé deuxième de la 34e édition du championnat japonais des maîtres qui s'est tenu à Hokkaido en août 2022, et il a été invité aux championnats du monde en novembre en Espagne. « Je suis encore loin de la ligne d'arrivée. Il est important de continuer à se fixer des objectifs et à relever des défis, quel que soit votre âge. J'aimerais servir d'exemple aux autres grands-pères et grands-mères du monde en vivant en bonne santé jusqu'à 100 ans » a-t-il expliqué à nos confrères du quotidien local The Mainichi.

Impressionnant, n'est-ce pas ?

Crédit : toshisuke.kanazawa / Instagram