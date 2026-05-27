Atteinte d'un cancer incurable, une femme de 50 ans gravit l'Everest pour donner de l'espoir

Atteinte d’un cancer incurable, une Canadienne a gravi l’Everest pour porter un message d’espoir.

Un courage qui force le respect.

La Dre Shaunna Burke, une Québécoise installée à Addingham, en Angleterre, a reçu un diagnostic de cancer du sein de stade 4 en 2024.

Alors que le temps lui est compté, cette psychologue de 50 ans a décidé de vivre pleinement afin d’inspirer d’autres personnes qui traversent un combat similaire, rapporte le média américain People.

Il y a quelques jours, elle a relevé un défi de taille : gravir l’Everest.

Crédit Photo : Shaunna Burke

Continuer à avancer malgré son cancer

La quinquagénaire avait déjà conquis l’une des plus hautes montagnes du monde 2005.

Elle a choisi de réitérer l’expérience après avoir reçu son diagnostic et subi une double mastectomie ainsi qu’une opération du foie. Elle a atteint le sommet de l’Everest le samedi 23 mai, avant de publier une vidéo sur Instagram le mardi 26 mai pour annoncer le succès de son expédition.

« Je n’arrive pas à croire que, 21 ans plus tard, je me retrouve une deuxième fois au sommet de l’Everest, cette fois avec un cancer de stade 4. À toutes les personnes qui luttent contre le cancer : continuez à avancer, continuez à faire un pas après l’autre », a-t-elle indiqué. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shaunna Burke (@dyingtoclimb)

En légende de sa publication, Shaunna a affirmé être « la première femme à atteindre le sommet de l’Everest avec un cancer de stade 4 ».

En gravissant « le Toit du monde », elle souhaite montrer que le courage et l’espoir peuvent exister même dans les moments les plus difficiles.

Crédit Photo : GoFundMe

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« Je veux m’épanouir »

L’alpiniste a également lancé une cagnotte en ligne sur GoFundMe au profit de Macmillan Cancer Support, une association britannique de lutte contre le cancer. Elle a réussi à récolter 97 000 dollars (environ 89 000 euros).

« Aujourd’hui, en tant que chercheuse spécialisée dans l’exercice physique et le cancer, j’étudie la maladie même qui menace désormais ma propre vie. Cette expédition est bien plus qu’une ascension : c’est une mission à la fois personnelle et scientifique », a-t-elle confié.

Crédit Photo : Shaunna Burke

Depuis qu’elle est malade, Shaunna ressent le profond désir de vivre à fond pour ne pas avoir de regrets.

« Je veux m’épanouir. Alors je suis déterminée, de toutes mes forces, à faire en sorte que cela arrive », a-t-elle raconté.

La chercheuse a également participé au Marathon de l’Everest et avait auparavant gravi l’Aconcagua, en Argentine, l’Elbrouz, en Russie, ainsi que le Kilimandjaro, en Tanzanie.

Son retour en Angleterre est prévu la semaine prochaine, et la Canadienne n’a qu’une hâte : retrouver son « lit douillet et confortable ».