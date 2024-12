Attention à l'arnaque des « garages fantômes » qui fait de nombreuses victimes

Une nouvelle arnaque, impliquant de faux garagistes, a fait de nombreuses victimes ces dernières semaines.

Cela fait plusieurs jours que des automobilistes du Nord de la France, notamment dans le Pas-de-Calais, alertent sur l'existence d'une nouvelle escroquerie, qui leur a malheureusement fait perdre beaucoup d'argent.

Appelée arnaque au « garage fantôme », cette combine, qui fait appel à des ressorts habituels comme la mise en confiance et la crédulité des personnes flouées, aurait d'ores et déjà provoqué des dizaines de milliers d'euros de préjudice.

Crédit photo : iStock

Qu'est-ce que l'arnaque au « garage fantôme » cette nouvelle escroquerie qui sévit dans le Nord ?

Comme le racontent nos confrères de TF1, le scénario est à chaque fois le même. Tout commence par une petite annonce publiée en ligne par des escrocs, qui prétendent vendre des voitures en bon état et à des tarifs attractifs, souvent très inférieurs aux prix du marché. Forcément intéressées, les victimes contactent alors les pseudos vendeurs qui les reçoivent dans des garages plus vrais que nature, puis leur proposent de tester les véhicules.

Comme tout semble normal, il n'y a aucune raison de se méfier. Or c'est justement à cet instant précis que le piège se referme. Mis en confiance par le sérieux apparent des vendeurs, les acheteurs acceptent de verser un acompte de plusieurs milliers d'euros, avant de convenir d'un rendez-vous quelques jours plus tard pour procéder à l'échange. Mais lorsqu'elles reviennent pour récupérer leur nouvelle voiture, les victimes découvrent, avec stupeur, un garage fermé et comprennent alors que leur argent a disparu en même temps que les faux garagistes.

Crédit photo : iStock

Plusieurs garages, qui n'en avaient que le nom, auraient ainsi escroqué des dizaines d'automobilistes, notamment à Béthune et Noyelles-sous-Lens. Dans cette dernière ville, 25 personnes ont été victimes de l'arnaque pour un préjudice total qui s'élève à 150 000 euros. 17 d'entre elles ont d'ailleurs décidé de porter l'affaire en justice. Représentées par maître David Dhote, avocat pénaliste au barreau de Lille (Nord), elles espèrent désormais que les escrocs seront identifiés, afin d'obtenir réparation.

« On espère qu'il y aura poursuites et identification des auteurs d'infractions puisqu'on a plusieurs sociétés qui ont été créées. On espère également que les personnes seront solvables. Mais encore faut-il pouvoir aller indemniser le préjudice des victimes » (Me David Dhote)

De son côté, le parquet de Béthune a ouvert une enquête pour escroquerie et abus de faiblesse.