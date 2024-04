Autrefois surnommé « le plus gros petit garçon au monde », cet adolescent est aujourd'hui méconnaissable

Focus sur l'incroyable métamorphose d'un jeune homme qui a perdu énormément de poids en l'espace de quelques années.

L'obésité est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde et qui touche toutes les catégories d'âge, à commencer par les plus jeunes.

Ainsi selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 29 % des enfants âgés de 7 à 9 ans souffrent de surpoids et, ou, sont obèses dans l'Union européenne. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter année après année. Un vrai fléau qui continue de faire des ravages dans les pays occidentaux.

À l'âge de 9 ans, il pesait 190kg, il est aujourd'hui méconnaissable

Mais le reste du monde n'est pas épargné. en Asie du Sud-Est par exemple.

C'est notamment le cas en Indonésie, où 12% des enfants sont en surpoids. Il y a quelques années, un très jeune Indonésiesn était d'ailleurs devenu, bien malgré lui, le symbole de ce problème de santé publique dans son pays.

Prénommé Arya, cet enfant originaire de Java était autrefois surnommé « le plus gros petit garçon au monde ». Il faut dire qu'en 2016, alors qu'il n'était âgé que de 9 ans, il pesait... 190 kg. Mais à force de courage et de détermination, il a surmonté son obésité et a perdu énormément de poids. À tel point qu'il est aujourd'hui méconnaissable.

Crédit photo : DR

Ce n'était pourtant pas gagné d'avance car le jeune adolescent partait de très loin. À l'époque où il approchait dangereusement les 200 kg, il pouvait engloutir jusqu'à 5 repas très caloriques par jour. Sa mère Rokayah avait alors expliqué aux médias que son obsession maladive pour la nourriture était apparue chez lui à l'age de 8 ans. Et depuis, sa vie s'en était retrouvée chamboulée, tout comme celle de sa famille. Il pouvait ainsi se mettre dans des colères froides et pleurer à chaudes larmes lorsqu'il avait faim, au grand désespoir de sa maman.

À cause de son obésité, il ne pouvait plus exécuter des tâches du quotidien qui nous paraissent naturelles, comme prendre une douche par exemple. Ses parents avaient donc installé une piscine dans leur jardin, uniquement pour que le petit garçon obèse puisse se laver.

À 10 ans, Arya ne pouvait plus sortir de chez lui. Il ne pouvait donc plus se rendre à l'école. C'en était trop pour sa maman qui lui a fait suivre un premier régime. L'enfant a ensuite subi une opération de chirurgie bariatrique qui a modifié son système digestif, en réduisant de manière drastique son estomac afin de faciliter la perte de poids.

Après s'être remis de cette lourde opération, il a suivi un programme d'amaigrissement et de remise en forme avec un bodybuilder professionnel indonésien, qui est devenu petit à petit l'un de ses plus fidèles soutiens.

Et ses efforts ont payé puisque l'adolescent a perdu plus de 100 kg en quelques années. Une métamorphose incroyable qui n'a pas été sans conséquence puisqu'il s'est retrouvé avec des surplus de peau (comme on peut le voir sur la photo ci-dessous) qui lui seront retirés lors d'opérations chirurgicales ultérieures.

Crédit photo. : DR

Aujourd'hui mieux dans sa peu, Arya peut de nouveau s'adonner à des sports qu'il aime et qu'il en pouvait plus pratiquer avant, comme le football.

Son histoire est devenue une vraie source d'inspiration pour de nombreux enfants qui souhaitent perdre du poids.