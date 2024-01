«Les gens refusent de s'asseoir à côté de moi dans l'avion» : obèse, elle se confie sur son mal-être

Une jeune femme souffrant d'obésité s'est récemment confiée sur la honte qu'elle ressentait dans les avions.

Véritable problème de santé publique à l'échelle planétaire, l'obésité continue de faire des ravages aux quatre coins du monde.

Souvent montrés du doigt sur cette question, les États-Unis font figure de mauvais élèves en la matière.

Selon l'agence britannique Global Data - dont les travaux sont régulièrement cités par l'industrie pharmaceutique -, le pays comptait environ 113 millions d'obèses en 2022. Un chiffre colossal qui témoigne de l'ampleur du souci outre-atlantique.

Obèse, cette jeune britannique se confie sur la honte qu'elle ressent en avion

Si le phénomène est encore loin d'atteindre de telles extrémités en Europe, il ne cesse pourtant de s'amplifier et notamment en Grande-Bretagne, où les personnes souffrant d'obésité doivent composer avec le regard des autres mais aussi les obstacles d'une société à laquelle leur poids et leur silhouette ne sont pas adaptés. Ce qui représente un défi quotidien.

Kirsty Leanne ne le sait que trop bien. Âgée de 30 ans, cette jeune femme originaire du Shropshire, dans l'ouest de l'Angleterre, est en effet confrontée à ces difficultés dans la vie de tous les jours.

Crédit photo : @Kirstyleannetravels / Instagram

Crédit photo : @Kirstyleannetravels / Instagram

Très active sur Instagram, où elle partage régulièrement des contenus sur ses voyages à ses 66 600 abonnés, Kirsty s'est récemment confiée sur les soucis qu'elle peut rencontrer, surtout lorsqu'elle prend l'avion. En guise d'exemple, elle a raconté ce qu'elle avait vécu à bord d'un vol vers l'Espagne, lors duquel elle avait eu un contentieux avec une autre passagère, qui se trouvait sur le siège situé côté couloir. Un moment aussi douloureux qu'embarrassant.

« Lorsqu'elle m'a vue assise côté hublot, elle a immédiatement fait comprendre qu'elle ne voulait pas s'asseoir là et a commencé à soupirer (...) Je me suis excusée en disant qu'il n'y avait pas beaucoup de place et elle n'a pas répondu, alors j'ai fait comme d'habitude et je me suis blottie contre la fenêtre », a-t-elle ainsi confié dans un article du Daily Mail, intitulé « Les gens refusent de s'asseoir à côté de moi dans l'avion ».

« Pendant tout le vol, elle a repoussé l'accoudoir aussi loin qu'elle le pouvait (...) et m'a causé des bleus. Finalement, elle s'est tournée vers son amie quelques rangées plus loin [et lui a dit] : "Je ne veux plus m'asseoir à côté d’elle". J'ai fait mine de ne pas entendre, mais je voulais que le sol m'engloutisse », a-t-elle ajouté.

Crédit photo : @Kirstyleannetravels / Instagram

Depuis cet incident, Kirsty - qui a déjà été victime de cyberharcèlement en raison de son poids par le passé - fait tout pour ne pas revivre ce genre de situation désagréable.

« J'ai tendance à demander aux hôtesses de l'air si je peux m'asseoir sur un siège plus spacieux ou sur un siège supplémentaire à côté, pour éviter que cela ne se reproduise et pour m'assurer que tout le monde soit aussi à l'aise que possible », tout en précisant que si « la plupart des gens sont très amicaux et compréhensifs », certains se servent de ce type d'incident « comme excuse pour être méchants et se déchaîner » contre elle.

Et de conclure : « Bien que je comprenne que ce soit inconfortable, agir de la sorte est inutile et reste la pire façon de trouver une solution ».