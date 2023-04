Elle refuse de partager l'addition pendant ses rendez-vous galants et encourage toutes les femmes à faire pareil

Aux États-Unis, une femme de 24 ans refuse de partager ou de régler l’addition de tous ses rendez-vous galants, et s’insurge contre les personnes qui l’accusent d’être une croqueuse de diamants.

Ella Freimann est une coach de vie et influenceuse lifestyle originaire de New York, aux États-Unis. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la jeune femme de 24 ans divise ses abonnés.

La raison ? La New Yorkaise affirme qu’il est inconcevable de se mettre en couple avec un homme qui «n’est pas généreux avec son portefeuille». C’est pour cette raison que cette dernière refuse de partager ou de régler l’addition de tous ses rendez-vous amoureux.

«Un homme qui partage l’addition n'apprécie pas le temps et les efforts qu'une femme consacre à elle-même afin de lui plaire (…)», a-t-elle déclaré à NeedToKnow.co.uk. Toujours selon ses dires, le fait de ne pas payer la note lui a permis de préserver sa dignité et d’éviter les mauvaises expériences.

«Les hommes ne peuvent pas vivre sans nous»

Sans réelle surprise, sa vision sur l’amour et ses opinions tranchées lui ont valu de nombreux commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte TikTok. De son côté, Ella Freimann s’insurge contre les personnes qui l’accusent d’être une croqueuse de diamants :

«Une femme de grande valeur sait ce qu'elle apporte et attend la même chose en retour (…) J'ai vu des femmes créer leur entreprise et se concentrer sur elles-mêmes tout en étant prises en charge par un homme», a-t-elle expliqué au site d’information américain.

Avant d’ajouter : «De nombreuses études ont montré que les hommes ne peuvent pas vivre sans nous. Nous améliorons leur vie dans tous ses aspects, et comme nous savons ce que nous apportons, nous attendons la même chose en retour».

Aujourd’hui, l’influenceuse américaine file le parfait amour avec son petit ami de longue date. Selon ses dires, ses conseils ont «transformé la vie amoureuse de beaucoup de ses clients».