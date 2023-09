Avec ce simple objet posé sur leur plaque d'immatriculation, ils évitent les contraventions

Voulant échapper aux contraventions, de plus en plus de conducteurs ont recours à une astuce afin de falsifier leur plaque d'immatriculation. Mais est-ce que ça marche vraiment ?

La sécurité routière est l’affaire de tous ! Et avec votre plaque d’immatriculation, difficile d’échapper à la vigilance des forces de l’ordre qui peuvent identifier votre voiture, et donc son propriétaire, en un rien de temps !

Alors que les mesures pour réduire le nombre d'accidents se multiplient, les conducteurs sont soumis à l’efficacité de la technologie mise en place sur les routes pour contrôler le trafic. Par exemple, les radars jouent un rôle crucial et un flash est souvent synonyme de contravention à venir.

S’il est impossible d’empêcher le flash, à moins de détruire le radar, certains automobilistes rivalisent d’astuces pour éviter que leur voiture ne soit identifiée. On vous avait déjà parlé de celles et ceux qui utilisaient du spray invisible sur leur plaque d'immatriculation, on va vous parler aujourd’hui de ruban adhésif.

Un ruban pour déformer les caractères de la plaque

En effet, les conducteurs pressés et conscients qu’ils risquent d’enfreindre le code de la route utilisent une nouvelle méthode. Elle consiste à appliquer un ruban adhésif isolant qui modifie les caractères de leur plaque d’immatriculation. Ainsi posé, le ruban dupe les caméras et les radars en ajoutant de la confusion sur la plaque.

Crédit photo : iStock

En Espagne, un automobiliste a été arrêté pour avoir utilisé du ruban isolant noir, transformant la lettre “F” en lettre “E” sur sa plaque. En France, falsifier ou modifier une plaque d’immatriculation constitue évidemment une infraction pénale.

Pour éviter une amende, certains se mettent donc dans le risque d’en prendre une encore plus lourde ! En effet, l’amende peut atteindre les 3750 euros. D’autres sanctions peuvent s’ajouter en fonction de la gravité de l’infraction et des circonstances.

Les contrevenants s’exposent même à une suspension du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans, qu’il s’agisse du propriétaire du véhicule ou non. La voiture peut même être confisquée. Tout ça pour se permettre de rouler à 10km/ au-dessus de la limite, c’est cher payé !