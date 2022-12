Cette astuce pour éviter de se faire flasher par les radars est-elle fiable ?

Pour éviter à tout prix de se faire flasher, certains ont recours à une astuce pour déjouer la vigilance des radars. Mais est-elle vraiment efficace ?

La sécurité routière est l’affaire de tous ! Pour limiter les accidents dûs aux excès de vitesse, de nombreux radars ont été installés sur toutes les routes de France et d’Europe. Si vous dépassez la limite autorisée au moment de passer devant l’un de ces radars, vous êtes flashés et vous pouvez vous attendre à recevoir une amende par courrier.

À voir aussi

iStock

Une mésaventure peu appréciée chez les automobilistes, à tel point que certains ont recours à des techniques, évidemment illégales, pour éviter le piège du radar.

Certains n’hésitent pas à rouler avec des fausses plaques, d’autres les cachent tandis que les plus extrêmes les retirent carrément. Mais une autre astuce bien moins connue et plus discrète serait de plus en plus prisée.

Mais quelle est donc cette astuce ?

De la laque sur la plaque d’immatriculation, une astuce fiable ?

Celle-ci consiste à pulvériser de la laque sur sa place d’immatriculation afin de la rendre « illisible » aux yeux du radar. La laque en question n’est rien d’autre qu’un produit de beauté qui peut être achetée dans n’importe quelle grande surface.

La laque a pour effet rendre la plaque, en réalité, plus réfléchissante, empêchant donc le radar de bien flasher car le grand reflet rendrait les caractères de la plaque illisibles.

Ainsi, avec une plaque « cachée » par ce reflet, les autorités seraient dans l’impossibilité d’identifier votre voiture et ne peuvent donc ni vous envoyer une amende, ni vous retirer des points.

iStock

En théorie, cette astuce semble donc miraculeuse, mais fonctionne-t-elle vraiment ?

Selon le site spécialisé Auto Plus, qui se base sur les dires de nombreux forums, cette astuce serait en réalité un coup d’épée dans l’eau. Une fausse information comme on dit ! Et si vous vous voulez la tester vous-même, cela implique de défier un radar et donc de risquer une amende.



En plus de l’excès de vitesse, vous courrez le risque supplémentaire d’écoper une amende de 500 euros en cas de contrôle des forces de l’ordre, si ceux s’aperçoivent que vous avez tenté de rendre votre plaque illisible. En effet, appliquer du vernis ou de la laque sur sa plaque d’immatriculation est strictement illégal.