Baignade dans la Seine : sur 80 000 nageurs, aucun cas grave d'infection n'a été recensé cet été

Par ·

Des baigneurs dans la Seine

En deux mois, aucun cas grave d’infection n’a été recensé pour les baigneurs qui se sont baignés dans la Seine à Paris. Un bilan positif pour la mairie de la ville.

Depuis le 5 juillet, il est possible de se baigner dans la Seine dans trois sites différents : Bras Marie, Bras de Grenelle et Bercy. Une nouveauté qui a conquis les Parisiens puisque 20 000 personnes se sont baignées dans le fleuve dix jours après l'ouverture. Cet été, plus de 80 000 nageurs se sont aventurés dans les eaux de la Seine, selon des chiffres de la mairie de Paris. 

Des baigneurs dans la SeineCrédit photo : iStock

Selon l’ARS, aucun cas grave d’infection n’a été recensé durant cette période.

“Aucun événement indésirable grave d’ordre infectieux (bactériologique ou viral) n’a été signalé” selon l’autorité de santé, d’après des propos relayés par Le Figaro.

La baignade sous surveillance

Toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité des baigneurs. Plusieurs journées de baignade ont été annulées, même lorsque la qualité de l’eau était conforme.

“Nous avons mis en place avec l’ARS un protocole de surveillance quotidienne, quasiment heure par heure. Il était clair qu’on ne prendrait aucun risque, comme nous l’avons fait l’année dernière pour les athlètes”, a déclaré Pierre Rabadan, adjoint aux Sports et chargé de la Seine, à BFMTV.

La baignade dans la SeineCrédit photo : Mairie de Paris

Si ce bilan est encourageant, cela ne signifie pas qu’aucun cas d’infection n’a été signalé.

“Les cas non graves qui ne nécessitent pas une consultation médicale vont passer sous le radar puisqu’ils ne vont pas être déclarés”, a affirmé Imad Kansau, infectiologue à l’hôpital Antoine-Beclère, au Figaro.

Pour le moment, la baignade dans la Seine est encore possible jusqu’au 31 août. Ce délai pourrait être encore prolongé d’une à deux semaines au mois de septembre.

Source : Le Figaro
