Ce prénom pour garçon d'origine arabe est le plus beau à entendre, selon cette étude

Vous êtes à la recherche d’un prénom pour votre futur enfant, mais vous ne savez pas lequel choisir ? En voici un à la sonorité harmonieuse.

On vous l’accorde, le choix du prénom de son bébé, est loin d’être une tâche facile. Et pour cause : il permet à l’enfant de se forger une identité et de développer sa personnalité. Alors, il est évident qu’il ne vaut mieux ne pas se tromper. Et quelle pression pour les parents ! Pas de panique, on vous donne un petit coup de pouce avec un prénom qui, en plus d’avoir une jolie signification, s’offre une sonorité idéale. Si vous attendez un petit garçon, alors, ce prénom pourrait bien vous plaire...



Crédit : IStock

Comme le rapporte une étude réalisée par le site My 1st Years en collaboration avec des chercheurs de l'Université de Birmingham au Royaume-Uni, un prénom masculin serait le plus beau à entendre. On ne vous parle pas de Gabriel, Raphaël ou encore Léo qui sont arrivés en tête de liste des prénoms masculins les plus donnés en 2024 en France, mais bien du prénom Zayn.

Zayn : le prénom masculin le plus populaire de 2025 ?

Lors de cette étude, ce prénom qui signifie “bon”, “beau” et “merveilleux” en arabe a récolté tous les suffrages. Selon le rapport, les chercheurs auraient qualifié ce prénom d’idéal en termes de mélodie et son. La raison ? Ses sonorités fluides et sa structure simple le hissent en tête des prénoms les plus agréables à écouter. De quoi en faire un petit nom idéal et résolument élégant pour son futur bout de chou ! Et il n’y a pas que la science qui affirme que ce prénom est un joyau.



Crédit : IStock

Selon L’Officiel des Prénoms, la bible ultime en termes de choix de prénom, Zayn s’impose dans le Top 100 des prénoms les plus donnés en France. En 2023, il a été donné à plus de 863 nouveaux-nés dans l’Hexagone. Hallucinant, n’est-ce pas ? Et ce prénom devrait encore gagner en popularité dans les années à venir.

Alors, qu’en pensez-vous ?