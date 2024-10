Ces 20 prénoms ont été les plus donnés en France en 2023

L’Insee a publié le classement des prénoms les plus populaires donnés en France durant l’année 2023. Découvrez le top 10 pour les filles et les garçons.

Toujours à l'affût de l’actualité, il était temps d’évoquer une étude publiée… au mois de juillet. Parce qu’il n’est jamais trop tard, même si vous avez certainement vu passer l’info il y a plusieurs mois, penchons-nous sur les classements dressés par l’Insee, Institut national de la statistique et des études économiques.

Ces classements concernent les prénoms les plus populaires donnés en France durant l’année 2023, que ce soit chez les filles et chez les garçons. Il semblerait que la tendance des prénoms populaires soit dans la continuité par rapport aux années précédentes. En effet, dans chacun des deux classements, neuf prénoms déjà présents dans le top 10 en 2022 réapparaissent en 2023.

Crédit photo : iStock

En revanche, c’est parfois l’ordre qui change comme chez les filles puisque les prénoms Louise et Ambre, respectivement 2ème et 3ème en 2022, arrivent en première et deuxième position en 2023. Le prénom Louis a été donné à 3 000 filles. Le prénom Alba grimpe sur le podium quand le prénom Jade glisse à la quatrième place. Le seul prénom nouveau dans ce top 10 est celui d’Alma qui prend la place de celui de Lina.

Les 10 prénoms féminins les plus populaires en 2023Louise

Ambre

Alba

Jade

Emma

Rose

Alma

Alice

Romy

Anna

Crédit photo : iStock

Chez les garçons, la hiérarchie est plus figée puisque le prénom Gabriel continue d’occuper la première place, ayant été donné à 4527 enfants. Les prénoms Raphaël et Léo complètent le podium et ont seulement échangé leur place par rapport à 2022. Seul le prénom Isaac s’invite dans ce top 10, à la place du prénom Lucas.

Les 10 prénoms masculins les plus populaires en 2023

Gabriel

Raphaël

Léo

Louis

Maël

Noah

Jules

Adam

Arthur

Isaac

Par ailleurs, il est aussi intéressant d’analyser les prénoms donnés selon les départements, permettant de distinguer des tendances selon les régions. Les prénoms Léo et Louis sont très populaires dans le Sud-Ouest et le Nord-Est, tandis que le prénom Raphaël est très populaire dans le Nord-Ouest et le centre de la France.

Crédit photo : iStock

Chez les filles, le prénom Ambre apparaît plus populaire dans le Nord de la France ou dans le Centre. En revanche, le prénom Alba, popularisé grâce à la série espagnole “Les Demoiselles du téléphone” est très prisé dans le Sud-Ouest.