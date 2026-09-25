« C'est aussi mon argent » : il gagne 223 millions d'euros à la loterie, sa femme dont il est séparé lui en réclame 80 millions

En Italie, un homme a remporté 223 millions d’euros au Loto. Cependant, sa femme avec qui il est toujours marié mais dont il s’est séparé, réclame sa part. L’affaire va être portée en justice.

En Italie, un banquier a eu la chance de gagner le jackpot à la loterie en jouant au SuperEnalotto. En faisant une mise de 5 euros, il a remporté les 223 millions d’euros promis au vainqueur, soit le deuxième plus gros gain de l’histoire du SuperEnalotto.

Cependant, tout ne s’est pas passé comme l’heureux gagnant l’avait souhaité. Après avoir confié à ses amis qu’il avait gagné, la nouvelle s’est ébruitée et est arrivée aux oreilles de sa femme, dont il est séparé.

“C’est aussi mon argent”

Bien qu’il n’entretienne plus de relation avec sa femme, qui vit dans une autre ville que lui, il est toujours marié avec elle. Pour cette raison, celle-ci réclame sa part du gain, estimant que “c’est aussi son argent”, tout comme ces parents qui demandent la moitié des gains de leur fils victorieux à la loterie.

Contrairement à cette femme qui a quitté son mari après avoir gagné 500 000 euros à la loterie, le banquier doit donner une réponse à sa femme.

Elle demande 80 millions d’euros

Le couple s’est marié sous le régime de la communauté de biens et ne sont aujourd’hui pas divorcés, comme le rapporte le média local Corriere della Sera. Ainsi, les avocats de la femme estiment que les gains de loterie peuvent entrer dans la communauté des bien dans le cadre d’un mariage, et ce même si un seul des deux époux a acheté le billet.

L’épouse demande donc 8 000 euros par mois de pension, ou 80 millions d’euros en une fois, soit quasiment le tiers de la somme totale.

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Il doit donner une réponse

Alors que cette femme a été condamnée à donner la totalité de ses 1,2 million d’euros à son ex-mari, le banquier italien a quelques jours pour s’opposer à cette demande. Pour le moment, il n’a toujours pas encaissé ses 223 millions d’euros et dispose de 180 jours pour le faire.

Affaire à suivre.